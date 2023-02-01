Одно из крупнейших газохранилищ ЕС приостановило работу из-за аварии

В одном из крупнейших подземных газовых хранилищ Европы, расположенном в немецком городе Реден, произошло возгорание на факеле. Работа хранилища временно приостановлена из соображений безопасности. Об этом говорится в сообщении оператора газохранилища Astora.
«Во вторник, 31 января 2023 года, по неизвестным пока причинам произошла дефлаграция на факеле в хранилище природного газа в Редене. Никто из людей не пострадал, воздействие на окружающую среду не было установлено», — говорится в сообщении.
13 января в Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, использующийся для поставок топлива в северную части Литвы и транспортировки в Латвию. Местный телеканал LRT сообщал, что пламя достигало 50 м в высоту. Власти эвакуировали близлежащую деревню Валакеляй, а также перекрыли дорогу рядом с этим населенным пунктом. Спустя три дня компания-оператор сообщила о восстановлении газопровода.