Одно из крупнейших газохранилищ ЕС приостановило работу из-за аварии

В одном из крупнейших подземных газовых хранилищ Европы, расположенном в немецком городе Реден, произошло возгорание на факеле. Работа хранилища временно приостановлена из соображений безопасности. Об этом говорится в сообщении оператора газохранилища Astora.

«Во вторник, 31 января 2023 года, по неизвестным пока причинам произошла дефлаграция на факеле в хранилище природного газа в Редене. Никто из людей не пострадал, воздействие на окружающую среду не было установлено», — говорится в сообщении.