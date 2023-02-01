Кабмин Украины снял с должностей руководящий состав таможенной службы

Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной таможенной службы. Об этом сообщают глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и народный депутат Алексей Гончаренко.
В частности, с должности исполняющего обязанности главы таможенной службы уволили Вячеслава Демченко и его заместителя Александра Щуцкого. Новым и.о. Кабмин назначил Сергея Звягинцева.
Кроме того, в отношении еще одного заместителя главы таможни, Руслана Черкасского, начали дисциплинарное производство, сообщает «РБК-Украина». На время разбирательства его также отстранили от службы.
В начале января Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о разоблачении схемы «по хищению средств на экспорте украинского зерна». В сообщении ведомства говорилось, что к делу причастны боле 10 высокопоставленных чиновников.
По данным ведомства, в ходе коррупционных махинаций бюджет Украины потерял «сотни миллионов гривен». Расследование велось в рамках уголовного дела о злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ).
В конце января Кабмин также отправил в отставку руководителей пяти областных администраций — Валентина Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская), Алексея Кулебу (Киевская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Ярослава Янушевича (Херсонская).
Помимо этого, ведомство уволило нескольких замминистров — Вячеслава Шаповалова (Минобороны), Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду (Министерство развития общин и территорий), а также Виталия Музыченко (Министерство соцполитики).