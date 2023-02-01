Кабмин Украины снял с должностей руководящий состав таможенной службы

Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной таможенной службы. Об этом сообщают глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и народный депутат Алексей Гончаренко.

В частности, с должности исполняющего обязанности главы таможенной службы уволили Вячеслава Демченко и его заместителя Александра Щуцкого. Новым и.о. Кабмин назначил Сергея Звягинцева.

Кроме того, в отношении еще одного заместителя главы таможни, Руслана Черкасского, начали дисциплинарное производство, сообщает «РБК-Украина». На время разбирательства его также отстранили от службы.

В начале января Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о разоблачении схемы «по хищению средств на экспорте украинского зерна». В сообщении ведомства говорилось, что к делу причастны боле 10 высокопоставленных чиновников.

По данным ведомства, в ходе коррупционных махинаций бюджет Украины потерял «сотни миллионов гривен». Расследование велось в рамках уголовного дела о злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ).