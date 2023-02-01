logo
НовостиОбщество

Кабмин Украины снял с должностей руководящий состав таможенной службы

Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной таможенной службы. Об этом сообщают глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и народный депутат Алексей Гончаренко.

В частности, с должности исполняющего обязанности главы таможенной службы уволили Вячеслава Демченко и его заместителя Александра Щуцкого. Новым и.о. Кабмин назначил Сергея Звягинцева.

Кроме того, в отношении еще одного заместителя главы таможни, Руслана Черкасского, начали дисциплинарное производство, сообщает «РБК-Украина». На время разбирательства его также отстранили от службы.

В начале января Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о разоблачении схемы «по хищению средств на экспорте украинского зерна». В сообщении ведомства говорилось, что к делу причастны боле 10 высокопоставленных чиновников.

По данным ведомства, в ходе коррупционных махинаций бюджет Украины потерял «сотни миллионов гривен». Расследование велось в рамках уголовного дела о злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ).

Читайте также

Читайте также

«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы»

Больше 10 чиновников разных уровней были уволены в Украине за один день

В конце января Кабмин также отправил в отставку руководителей пяти областных администраций — Валентина Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская), Алексея Кулебу (Киевская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Ярослава Янушевича (Херсонская).

Помимо этого, ведомство уволило нескольких замминистров — Вячеслава Шаповалова (Минобороны), Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду (Министерство развития общин и территорий), а также Виталия Музыченко (Министерство соцполитики).

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon