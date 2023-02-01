ФСБ задержала троих россиян по подозрению в подготовке «терактов» на железной дороге в Свердловской области

ФСБ заявила о задержании троих россиян, которые, по версии ведомства, причастны к подготовке и осуществлению «терактов» на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовое ведомство.

По версии ФСБ, задержанные работали «за вознаграждение от украинских неонацистов». Во время обысков силовики изъяли «символику украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов Свердловской железной дороги». Личности россиян не уточняются.

ФСБ опубликовала, как утверждается, видео задержания, на котором человек (его лицо заблюрено) признается в поджогах электрощитов на железной дороге.