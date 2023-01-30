ФСБ заявила о задержании трех восьмиклассников, повредивших ж/д пути в Подмосковье «по заданию из мессенджера»

ФСБ России отчиталась о задержании трех учеников восьмого класса из подмосковного Чехова, которые повредили железнодорожные пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Москве и Подмосковью.

Как утверждается, действия мальчиков пресекли на станции Москва — Курская. Ведомство считает, что школьники связались в мессенджере Telegram с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути.

Утверждается, что восьмиклассники получили инструкции и сняли на видео повреждение ж/д путей, чтобы потом получить деньги за выполнение задания. Сколько они должны были получить и что именно для этого повредить, не утверждается.

ТАСС отмечает, что сейчас решается вопрос о привлечении задержанных подростков к уголовной ответственности. В УФСБ заявили, что подобные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК («Террористический акт») или статье 281 УК («Диверсия»), за которые предусмотрена уголовная ответственность от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.

«УФСБ России по Москве и Московской области призывает несовершеннолетних и их родителей, а также других граждан соблюдать бдительность,