ФБР проводит обыски дома у Байдена в штате Делавэр по делу о секретных документах

Бауэр пояснил, что это стандартная процедура, однако Министерство юстиций приняло решение не объявлять о ней публично в интересах оперативной безопасности.

Федеральное бюро расследований США проводит обыски по делу о секретных документах в доме президента США Джо Байдена в штате Дэлавэр. Об этом сообщает NBC со ссылкой на адвоката главы государства Боба Бауэра. «Сегодня, при полной поддержке и сотрудничестве президента, Минюст проводит плановый обыск в его доме в Рехобот-бич, штат Делавэр», — заявил юрист.

Ранее в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса были обнаружены секретные документы.

До этого сотрудники Минюста США провели 13-часовой обыск в доме президента страны Джо Байдена в Вашингтоне и в ходе него нашли шесть документов под грифом секретности, а также сопутствующие материалы.

«Некоторые из них были получены во время службы президента в Сенате, другие — во время его пребывания на посту вице-президента. Также сотрудники ведомства забрали рукописные заметки Байдена, которые он вел, будучи вице-президентом», — сообщил адвокат президента Боб Бауэр.

Также сотрудники минюста изъяли различные материалы с грифом «Секретно» в ходе обысков в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в его личном кабинете.

Федеральные должностные лица обязаны по закону отказаться от официальных документов и секретных записей, когда их государственная служба заканчивается, отмечает CNN.