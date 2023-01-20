«Просто история продолжается»

Завершился Всемирный экономический форум в Давосе — вероятно, самый знаменитый слёт так называемой мировой элиты. Если не брать экзотику вроде «Бильдербергского клуба» или масонских орденов, то Давосский форум — наиболее мифологизированное событие из ряда реальных. Такой иконой глобализма, который стал в поп-культуре «политический Давос», не являются ни Генассамблея ООН, ни G-20, ни Римский клуб (и даже не Валдайский клуб). Во многом это заслуга его организаторов и пиарщиков.

ВЭФ всегда позиционировался, во-первых, как идеологически про-глобальное событие (а в последние годы даже заходил на территорию футуризма и трансгуманизма), во-вторых, как саммит с участием настоящих «мировых лидеров», в-третьих, как публичная, но при том неформальная площадка, — где можно высказывать самые радикальные идеи, вроде как тестируя реакцию публики и СМИ без каких-либо обязательств.

Клаус Швааб. Фото: World Economic Forum

Совместный брейншторминг «кочевых элит», как выразились бы антиглобалисты (забрав термин у глобалиста Жака Аттали), уже 52 года организует Клаус Швааб — его личность тоже внесла вклад в мифологизацию площадки. Выглядящий как типичный евробюрократ, связанный с крупнейшими мировыми ТНК, постоянно высказывающийся по самым разным вопросам мировой стабильности, безопасности и будущего, глашатай «Четвёртой промышленной революции». Человек, притом, остро критикуемый изнутри собственной команды за старомодный и жёсткий стиль менеджмента, и даже «путинское» неприятие сильных игроков рядом с собой.

Давос ненавидят со всех сторон: и левые, и правые, и националисты, и альтерглобалисты, и зелёные, и энергетические консерваторы.

Одних не устраивает зацикленность на экологической повестке; других — недостаток внимания к ней. Популисты используют ненависть к «всемирной бюрократии» и сверхбогатым, частные джеты которых поднимают загрязнение неба в четыре раза. Консервативные конспирологи рассуждают о планах «отмены капитализма» и создании «социалистического мирового порядка», либеральные — ясно, про планы подчинения мира корпоративному диктату. Форум и лично Швааба обвиняют чуть ли не в разработках Сovid-19 ради депопуляции мира, евгенических планах на биологическое изменение человечества, организации кибератак на «мировую цифровую инфраструктуру». Последний тезис я взял из недавней публикации нашего любимого «Царьград-ТВ»; там правда не ясно, почему если Швааб намерен расшатать существующий миропорядок (очевидно, выгодный США), он является врагом, а не союзником? «РИА Новости» вот были честнее: в их публикации сказано просто и прямо — «Давосский форум планирует уничтожить Россию».

Телеграм-канал «Дмитрий Медведев» пошёл по другой линии и написал, что «[форум — это] позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву» (вероятно, имеется в виду слово «пиздец» — прим. авт.). «Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое», — продолжил он, вероятно имея в виду например свою встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном в 2013 году, следы которой остались в Фейсбуке, хоть он уже и запрещён в России — да и Медведев уже не тот, да и Кэмерон не премьер. Правда, почему он заключил, что в этом году «[в Давосе] нет ни российского, ни китайского бизнеса», не очень ясно — Китай как раз обсуждали много и вполне в позитивном ключе. Но если отрешиться и от ласковой конспирологии, и от соблазнительных издевательств над ней, нам откроется гораздо менее интересная — и в некотором смысле меланхоличная перспектива. В западных СМИ Давос активно обсуждают: вовсе не за идеологические устремления, а скорее за незначительность, преимущество пиара и недостаток реального влияния на мировые процессы.

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Поликризис — давосское слово дня, означающее «одновременное возвращение всех старых проблем на новый лад», а именно: война России с Украиной, экономический, энергетический, продуктовый и транспортный кризисы, эпидемия, «холодная война» с Китаем — показал, как мало могут сделать эти люди в пиджаках и костюмах, прилетающие личными самолетами и выразительно, убедительно, долговременно рассуждающие о сделках, валютах, рецессии, инфляции, торговле, мире, переговорах, рабочих местах, роботах, ИИ, блокчейне, потеплении, экологии, и т.д. и т.п. Эд Конвей из Sky News, критикуя ВЭФ, отмечает две его основные проблемы:

во-первых, хотя форум посетили Олаф Шольц, Джон Керри, Эл Гор, Тони Блэр и проч., не говоря про CEO крупнейших международных корпораций, ни президента США, ни председателя КНР, ни премьера Великобритании, ни президента Франции не было; во-вторых, сам глобальный мир, который Давос планировал как бы «улучшать», сегодня распадается на части. «Официальный слоган Форума «Committed to Improving the State of the World» [привержены улучшению состояния мира] следовало бы заменить на «It’s good to talk» [разговаривать — это хорошо!]».

Фото: World Economic Forum/Valeriano Di Domenico

И если первую проблему ещё можно снять, заявив, что ВЭФ на самом деле — не только швейцарский слёт, но огромная структура с различными подразделениями, включающая и лоббизм, и работу с ТНК, и треки по «молодым глобальным лидерам» и социальной ответственности бизнеса, ведущая работу по большому количеству различных направлений, для которой личное присутствие Макрона или Байдена — пиар-роскошь, но никак не основа существования, то со второй — «всё не так однозначно».

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