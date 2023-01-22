Минюст США в ходе обыска в доме у Байдена нашел еще шесть секретных документов

Сотрудники Министерства юстиции США провели 13-часовой обыск в доме президента страны Джо Байдена в Вашингтоне и в ходе него нашли шесть секретных документов. Об этом сообщают AP и CNN со ссылкой на адвоката президента Боба Бауэра.

«Минюст изъял материалы, которые счел относящимися к сфере своего расследования. Среди них — шесть документов под грифом секретности, а также сопутствующие материалы. Некоторые из них были получены во время службы президента в Сенате, другие — во время его пребывания на посту вице-президента. Также сотрудники ведомства забрали рукописные заметки Байдена, которые он вел, будучи вице-президентом», — рассказал адвокат.

Сам Байден и его супруга отсутствовали во время проведения обыска. Президент дал разрешение на обыск в помещении.

Ранее сотрудники минюста изъяли различные материалы с грифом «Секретно» в ходе обысков в резиденции Байдена в Уилмингтоне и в его личном кабинете. Федеральные должностные лица обязаны по закону отказаться от официальных документов и секретных записей, когда их государственная служба заканчивается, отмечает CNN.