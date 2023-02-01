Экспертиза по делу депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой не выявила в ее словах высказываний, дискредитирующих российскую армию

Независимая лингвистическая экспертиза, проведенная по делу уголовному депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, не выявила в ее словах высказываний, «имеющих отношение к действиям Вооруженных сил Российской Федерации (российских военных) и выражающих негативную оценку их деятельности». Об этом в фейсбуке сообщила сама Пирогова.

«Для любого здравомыслящего человека результаты очевидны, дискредитации не нашли. А я припомню, что помимо выдавливания меня из страны, этим дармоеды еще приходили с обысками к моим родным, обнесли две квартиры, заявились домой и на дачу к родителям моего мужа», — написала Пирогова.

Как заявила депутат, следователь отправил материалы дела на повторную экспертизу. «Посмотрим, насколько податливые лингвисты попадутся во второй раз. Учитывая, что дело каталось в Москву — не удивлюсь, если как-то вывернутся, просто любопытно глянуть как», — добавила Пирогова.