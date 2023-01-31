The Moscow Times: Минкульт потребовал от Третьяковки отчитаться о соответствии экспозиций «духовно-нравственным ценностям»

Министерство культуры направило в Третьяковскую галерею письмо с требованием отчитаться о «приведении содержания постоянных экспозиций и выставок в соответствие с духовно-нравственными ценностями». Копия документа оказалось в распоряжении издания The Moscow Times.

Письмо подписано заместителем департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталией Чечель. Согласно документу, в министерство поступила жалоба от некоего Сергея Щадрина. По мнению мужчины, экспозиция Третьяковки не соответствует государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Автор жалобы ссылается на указ президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809, согласно которому, традиционные ценности — это в том числе патриотизм, служение отечеству, семья и приоритет духовного над материальным.

Щадрин заявил, что в экспонатах второй половины 20-го века присутствуют сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов российских правителей. В жалобе также говорится, что по содержанию цикла «Тайная вечеря», состоящего из 13 полотен и написанного в 19-м веке, «невозможно понять, кто является Иудой».

Статую Пьеты, созданную в 1978 году Александром Бургановым, автор жалобы назвал «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета из-за того, что у скульптуры отсутствует голова.

Минкульт потребовал от Третьяковки подготовить до 6 февраля ответ на жалобу. «Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством, — якобы письмом из народа, которому дается официальный ход», — заявил изданию анонимный сотрудник галереи.