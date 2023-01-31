Правительство Венгрии отправило в отставку сотни высокопоставленных военных руководителей

Правительство Венгрии уволило сотни высокопоставленных военачальников в ходе самой масштабной реорганизации армии с момента вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра обороны республики Кристофа Салаи-Бобровнички, в отставку был отправлен ряд генералов, полковников и подполковников. Окончательное число увольнений станет известно в следующем месяце.

Оппозиционные политики заявили, что целью кадровых изменений стало желание пополнить армию сторонниками курса премьер-министра Виктора Орбана. Тем самым правительство хочет все меньше ориентироваться на западные страны после вторжения России в Украину.

В своем интервью изданию Салаи-Бобровнички отверг эти предположения и заявил, что «перемены в армии назрели уже давно». По его словам, армия Венгрии страдает от раздутого штата руководителей, в то время как на более низком уровне остаются незанятыми от 8 до 10 тысяч позиций.

По информации Bloomberg, кадровые перестановки являются лишь частью капитальных перемен в армии Венгрии. В соответствии с десятилетним планом, подписанным в 2016 году, Венгрия также планирует заменить технику и вооружение советской эпохи на более современные.