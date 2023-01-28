Посла Венгрии вызвали в украинский МИД после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей»

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей». Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в фейсбуке.

«Очередное презренное заявление Виктора Орбана Украине. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт идет на намеренное разрушение венгерско-украинских отношений, значительно подрывая возможность дальнейшего диалога двух соседей», — заявил он.

Посол Венгрии будет вызван «для откровенного разговора», за которым могут последовать и другие меры, добавил Николенко.

26 января Орбан на встрече с журналистами заявил, что «Путин не может позволить себе проиграть и не проиграет», так как в 2024 году будет участвовать в президентских выборах, и Западу необходимо это понять, сообщает The American Conservative, представитель которого присутствовал на встрече.