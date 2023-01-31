Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ получат до 140 танков от западных партнеров

В первой волне помощи Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc», — сказал он.

Так называемая «танковая коалиция» стран, по словам Кулебы, сейчас насчитывает 12 участников, однако еще рано называть все страны, передающие технику.

«Многие из них еще должны принять формальные решения в соответствии с их внутренними процедурами», — отметил глава МИД Украины.

24 января власти Польши официально обратились к правительству Германии с просьбой разрешить передать Украине танки Leopard 2. Президент Польши Анджей Дуда ранее пообещал поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи международной коалиции.

На следующий день президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams. В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2.