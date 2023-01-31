Что произошло за ночь 31 января. Коротко

- Идет уже 342-й день войны России в Украине. Согласно ежедневной сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская армия нанесла три авиаудара и четыре ракетных удара по территории Украины. Также ВС РФ более 60 раз обстреляли Украину реактивными системами залпового огня, в том числе жилые дома Херсона и Очакова.
- Президент США Джо Байден отказался поставлять Украине истребители F-16. «Нет», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
- В то же время Транспортное командование вооруженных сил США сообщило о передаче более 60 боевых машин пехоты Bradley Украине. Поставка БМП является частью соглашения об оказании военной помощи на 2,85 миллиарда долларов, которое было анонсировано ранее в этом месяце.
- Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по темпам роста российской экономики с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Это самая высокая оценка МВФ с начала войны в Украине. «Коммерсантъ» отмечает, что даже ожидания российских властей хуже — они прогнозируют падение ВВП.
- В России снова можно официально скачать Adobe Photoshop и Premier. Компания Adobe вернула доступ к скачиванию части своих приложений для россиян. На страницу софта снова можно зайти без использования VPN-сервисов. При этом покупка лицензий для российских пользователей все еще невозможна.
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