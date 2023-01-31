Бывшего бойца Французского легиона приговорили к 4 годам лишения свободы по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины

Лефортовский районный суд Москвы приговорил бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко к четырем годам лишения свободы по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал Дмитриенко виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 280 УК РФ (попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России).

Первые два года заключения Дмитриенко проведет в тюрьме, а следующие два — в колонии строгого режима.

Французский иностранный легион входит в состав сухопутных войск Франции и собирается преимущественно из иностранцев.