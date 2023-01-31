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Бывшего бойца Французского легиона приговорили к 4 годам лишения свободы по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины

Лефортовский районный суд Москвы приговорил бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко к четырем годам лишения свободы по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал Дмитриенко виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 280 УК РФ (попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России).

Первые два года заключения Дмитриенко проведет в тюрьме, а следующие два — в колонии строгого режима.

Французский иностранный легион входит в состав сухопутных войск Франции и собирается преимущественно из иностранцев.

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В январе 22-летний житель Саратовской области Кирилл Белоусов получил пять лет колонии строгого режима по этой же статье. Как заявили в суде, он принял решение поехать воевать в Украину против Вооруженных сил РФ в составе украинского легиона «Свобода России».

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