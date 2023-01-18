Жителя Саратовской области приговорили к пяти годам колонии по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины

Брянский областной суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима 22-летнего жителя Саратовской области Кирилла Белоусова по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК), сообщает пресс-служба суда.

Молодой человек работал продавцом в магазине «Магнит». Как заявили в суде, он принял решение поехать воевать в Украину против Вооруженных сил РФ в составе украинского легиона «Свобода России».

«Для реализации задуманного Белоусов вступил в переписку с вербовщиком из Украины, а также стал активно готовиться к участию в боевых действиях», — рассказали в суде.

Белоусов, «руководствуясь указаниями вербовщика», сначала прибыл на поезде в Брянск, а оттуда на автобусе — в поселок Белая Березка Брянской области, который находится на границе с Украиной. Там его задержали.

«Я искренне раскаиваюсь и прошу Вас строго меня не наказывать», — приводит пресс-служба суда просьбу, озвученную Белоусовым в последнем слове. Как утверждают в суде, молодой человек признал вину.