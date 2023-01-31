Армия роет землю

Официально государственные СМИ России сообщили о строительстве водовода из Ростовской области на Донбасс только в январе 2023 года, хотя к тому времени, по словам местных жителей, стройка под Ростовом уже шла полным ходом. С учетом российских реалий это может означать, что проект был согласован еще осенью, когда Россия потерпела второе крупное поражение: после Харьковской области была вынуждена оставить Херсон и окончательно потеряла надежду вернуть под контроль территории вокруг Славянска, которые долгие годы питали водой Донбасс. Вода в Донецке пропала в феврале 2022 года: с первыми атаками российской армии закончилось восьмилетнее водяное перемирие между Киевом и жителями оккупированных территорий. Несмотря на акт сепаратизма, Украина продолжала подавать воду из Северского Донца на Донбасс. — Да все эту историю знают. Все в городе знали, что эти восемь лет воду нам давала Украина. Но не потому, что они такие гуманные, а потому что в 2014-м мы не смогли захватить Мариуполь. А мы с ним, можно сказать, на одной трубе сидим, — рассказывает жительница Донецка Светлана Н. — Если бы и Мариуполь стал наш, не сомневайтесь, они бы нас всех «отключили». Как с Крымом. А с февраля да, с водой у нас всё плохо. Не только в Донецке, по всей республике. Из ставков (искусственных водоемов. — Прим. ред.) люди таскают, родников, где они есть. А у нас не каждую воду, которая из-под земли идет, можно пить: тут же шахты кругом. Ведрами, канистрами носят отовсюду. Подвоз питьевой воды есть, но графики не соблюдаются. Чуть прозевал — всё, сиди без воды. Особенно летом было тяжело.

Страшно сказать, из каких луж приходилось брать. Это чудо, что в городе эпидемии не случилось. Соседка у меня в больнице работает. Так там санитарки, медсестры по полдня воду на себе носили, чтобы больных обмыть, дезинфекцию провести.

В дома воду подают по графику, но напора практически нет. Мы на шестом этаже живем на Текстильщиках (район Донецка. — Прим. ред.). Спускаемся на первые этажи, берем у соседей. За воду мы не платим с августа. За что платить, если её нету? Литр воды в автомате — пять рублей, бутылка-полторашка в магазине — 60–80. А работа тут есть не у всех. Когда цистерна приезжает во дворы — очереди огромные! Все емкости заняты водой. Вода очень плохого качества, для еды приходится ее долго отстаивать. А по городу идешь — всюду прорывы: коммуникации старые, всё рушится. Власти говорят, что во всём виновата Украина. Так вы ж уже восемь лет у власти, где ваша обещанная новая инфраструктура? Где новые трубы? Почему только сейчас задумались, как будем жить без Северского Донца?

Жители Донецкой области наполняют бутылки с водой, январь 2023 года. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Официальная версия властей так называемой ДНР: в конце февраля, после начала боевых действий, украинские войска взорвали дамбу Червоноосколького водохранилища и тем самым почти осушили канал Северский Донец — Донбасс, который полвека питал Горловку, Енакиево, Макеевку, Ясиноватую, Донецк, а в самом своем завершении — Мариуполь. 135-километровый канал построили в 50-х годах прошлого века. Согласно данным историков, масштабные угольные разработки на Донбассе и производство быстро истощили запасы воды, а шахты изменили водные горизонты. Поэтому было решено воду из Северского Донца — самого крупного притока Дона — завернуть в глубь угольного бассейна. Канал берет свое начало в Славянске, и оттуда вода доходит до Верхнекальмиусского водохранилища — главного источника воды для областного центра. Точнее, доходила. В феврале водозабор и насосные группы вблизи Славянска и Райгородка были повреждены снарядами, и насосные станции вблизи Майорска остановлены. Вода пропала. Власти «ДНР» всё лето пытались решать проблему в ручном режиме: организовывали подвоз, бурили скважины, перебрасывали трубопроводы из одного водохранилища в другое. Но это мало спасало ситуацию. По словам главного инженера компании «Воды Донбасса» Сергея Мокрого, который живет на оккупированной территории, до войны в сети Донецка поставлялось 280–320 тысяч кубометров воды.

Осенью 2022 года из трех водохранилищ — Ольховского, Зуевского и Ханженковского — бывший город-миллионник получал всего 42–55 тысяч кубов в сутки, это меньше 20% от потребностей.

«В сентябре мы начали экстренно протягивать новый водовод от подземного источника Кипучая Криница, что в районе Старобешево, он даст Донецку 20 тысяч кубов в сутки, что поможет разгрузить общую сеть и запитать южные районы столицы, хотя в целом этого крайне недостаточно», — рассказал Мокрый в ноябре в интервью пропагандистским российским ресурсам. И добавил, что воды Донецку хватит еще на 6–7 месяцев. Тогда же «глава ДНР» Денис Пушилин честно признался, что обеспечение региона водой зависит не столько от усилий донецких чиновников, сколько от успехов российской армии на фронте. «Если водовод не построить, то у нас даже тот сложный график, который есть, по два часа раз в три дня, — даже на это воды не будет хватать. Резервные водохранилища, из которых сейчас запитывается Донецк, они не бездонные», — сказал Пушилин. Власти поняли, что воду для бывшего шахтерского региона надо искать в другом месте. Ближе всего на карте оказался Дон. В январе канал НТВ показал сюжет о том, как саперы начали разминирование территории, по которой пройдет будущий водовод. Его точное место расположения не раскрывается, проектом занимается Министерство обороны России. По данным ведомства, речь идет о прокладке двух нитей магистрального трубопровода, по 200 км каждая, от хутора Дугино в нижней дельте Дона (Ростовская область) до канала Северский Донец — Донбасс. Мощность водовода составляет 300 тысяч кубических метров в сутки, а питать он будет не только Донецк, но и Мариуполь. В Минобороны рассказали, что на объекте заняты 1600 военных строителей и 800 единиц техники. Стоимость работ не озвучивается: поскольку речь идет о военном строительстве, информация о подрядах не подлежит разглашению. По данным российских СМИ, это уже восьмой водовод, которые российские военные строят на захваченных территориях: ранее Минобороны запустило водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, а также принимало непосредственное участие в переброске воды из Ханженковского водохранилища в канал для помощи Донецку.

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Переброска воды из Дона на Донбасс вызвала недоумение в Ростове. В последние годы река демонстрирует чудеса обмеления, в нижнем течении воду несколько раз сгоняло так, что в Таганрогском заливе она отступала за километр от берега. Это приводило к проблемам в водоснабжении целой агломерации: перебои с водой были в Ростове, Таганроге, Азове. Ученые Южного научного центра РАН называют исчезновение воды в Дону «начавшимся в 2007 году периодом маловодья» и постоянно спорят по поводу спасения судоходства и реки в целом. Официально обсуждать проект Минобороны по переброске воды на Донбасс с корреспондентом «Новой газеты Европа» в ЮНЦ РАН никто не захотел, но в приватной беседе ученые сообщили, что никакой проблемы для водоснабжения Ростова они не видят. — Северский Донец — приток Дона, он весь Донбасс поил, и всем хватало. Какая разница, с какого края эту воду будут теперь забирать: из Донца или из низовий Дона? 300 тысяч кубометров в сутки — это мизер. Ростов потребляет 500. Некритично. Другое дело, что водная экосистема Дона страдает уже 15 лет, и новый водовод «здоровья» ей не добавит. «Самая главная проблема в том, что маловодье повлекло за собой затоки в дельту Дона соленой черноморской воды», — еще в 2021 году жаловался на плачевное состояние главной южной реки академик РАН и председатель Президиума ЮНЦ РАН Геннадий Матишов. Соленая вода даже стала попадать в водопроводные сети Азовского района.

К слову, в хуторе Дугино, где строится водозабор для Донбасса, своего водопровода нет уже много лет. Техническую воду люди там берут из реки или скважин, питьевую покупают в магазине.