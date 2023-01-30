СМИ: в Словении двух иностранцев задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

В Любляне Словенское агентство разведки и безопасности (SOVA) задержало двух иностранцев, заподозрив их в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылками на источники сообщают 24ur.com, Siol и Delo.

У обоих подозреваемых гражданство одной из стран Южной Америки, утверждает Delo. Задержанные работали под прикрытием и использовали поддельные документы для торговли недвижимостью и антиквариатом, выяснило издание.

По данным портала 24ur.com, задержанные служили в российской военной разведке ГРУ в рамках сети «спящих агентов» — с поддельными документами и именами.

«Окружная государственная прокуратура в Любляне получила уведомление от Словенского агентства разведки и безопасности, на основании которого было начато досудебное разбирательство», — сообщила прокуратура Любляны словенскому новостному порталу Siol.

Задержанным может грозить до восьми лет лишения свободы, пишет Siol.