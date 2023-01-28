Немцы спасают Киев, нежелательная Медуза, Шамана постригли

Германия направит Украине 14 танков Leopard 2. США предоставят 31 танк Abrams. В общей сложности Украина получит от союзников 321 тяжелый танк, но поставки могут затянуться по времени.
ВСУ подтвердили отступление из Соледара, а Россия в 13-й раз массированно обстреляла Украину.
Генпрокуратура РФ признала «Медузу» нежелательной организацией. Минюст внес в реестр иноагентов Дарью Серенко, Илью Прусикина и верховного ламу Калмыкии Эрдни Омбадыкова.
Депутаты ополчились против Семена Слепакова, который призвал не убивать в новой песне, а певец Шаман подстригся в монастыре.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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