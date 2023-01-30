logo
НовостиПолитика

Sky News: Американский генерал заявил, что британская армия больше не может считаться боевой силой высшего уровня

Высокопоставленный американский генерал заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не рассматривается как боевая сила высшего уровня. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в ведомстве.

На второй ступени вместе с Соединенным Королевством сегодня находятся такие страны, как Германия и Италия, полагает генерал.

Основной причиной падения боеспособности армии генерал называет постепенное сокращение военных расходов в течение последних десятилетий, от чего предлагает немедленно отказаться. Помимо этого в стране не хватает обученных специалистов, техники, ПВО и даже боеприпасов, пишет Sky News.

По его словам, на фоне российского вторжения в Украину Риши Сунак рискует потерпеть неудачу в роли «премьер-министра военного времени», если не предпримет срочных действий. Однако на повышение боеспособности британских сухопутных войск в любом случае понадобится десятилетие.

Сообщается, что американский генерал дал оценку британской армии еще прошлой осенью. Однако это не привезло к значительным переменам: Риши Сунак не назвал устранение недостатков в британских вооруженных силах своим приоритетом в своей первой программной речи в качестве премьер-министра в начале января.

«Подход премьер-министра в военное время все еще заключается в сокращении армии, дальнейшем ее истощении путем отправки [оборудования Украине] и без планов замены [оружия] в течение пяти-семи лет», — заявил изданию источник в министерстве обороны.

Читайте также

Читайте также

Залп Елисейского дворца

Пока Берлин медлил с поставкой «Леопардов» в Украину, Париж действовал смелее и, похоже, даже повлиял на решение «немецкой машины»

В начале января стало известно, что Великобритания и Канада передадут Украине по 200 единиц бронетехники.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

25 января Олаф Шольц заявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2, а президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon