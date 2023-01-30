Sky News: Американский генерал заявил, что британская армия больше не может считаться боевой силой высшего уровня

Высокопоставленный американский генерал заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не рассматривается как боевая сила высшего уровня. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в ведомстве.

На второй ступени вместе с Соединенным Королевством сегодня находятся такие страны, как Германия и Италия, полагает генерал.

Основной причиной падения боеспособности армии генерал называет постепенное сокращение военных расходов в течение последних десятилетий, от чего предлагает немедленно отказаться. Помимо этого в стране не хватает обученных специалистов, техники, ПВО и даже боеприпасов, пишет Sky News.

По его словам, на фоне российского вторжения в Украину Риши Сунак рискует потерпеть неудачу в роли «премьер-министра военного времени», если не предпримет срочных действий. Однако на повышение боеспособности британских сухопутных войск в любом случае понадобится десятилетие.

Сообщается, что американский генерал дал оценку британской армии еще прошлой осенью. Однако это не привезло к значительным переменам: Риши Сунак не назвал устранение недостатков в британских вооруженных силах своим приоритетом в своей первой программной речи в качестве премьер-министра в начале января.

«Подход премьер-министра в военное время все еще заключается в сокращении армии, дальнейшем ее истощении путем отправки [оборудования Украине] и без планов замены [оружия] в течение пяти-семи лет», — заявил изданию источник в министерстве обороны.