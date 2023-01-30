Президентский фонд культурных инициатив выделил Олегу Газманову 17 млн рублей на проект патриотической песни «Родники»

Президентский фонд культурных инициатив выделил 16 996 135 рублей на реализацию национального проекта патриотической песни «Родники». Внимание на это обратила «Сирена».

Проект должен быть реализован до 30 сентября 2023 года. Олег Газманов — художественный руководитель «Родников».

Цель проекта — «создание песенного конкурса, который станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию Российских регионов в том числе в интернет пространстве, будет способствовать сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей через национальную культуру».

«У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну, сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране. Но музыкальные каналы, музыкальные программы, радиостанции так заточены, что те, кто этот контент пишет, они практически не имеют возможности его показать», — заявил Газманов.

В описании проекта указано, что он поможет сформировать патриотическую среду и создать «моду на патриотическую песню» на волне народного творчества.