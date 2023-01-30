logo
НовостиОбщество

Президентский фонд культурных инициатив выделил Олегу Газманову 17 млн рублей на проект патриотической песни «Родники»

Президентский фонд культурных инициатив выделил 16 996 135 рублей на реализацию национального проекта патриотической песни «Родники». Внимание на это обратила «Сирена».

Фото: скрин с сайта Президентского фонда культурных инициатив

Фото: скрин с сайта Президентского фонда культурных инициатив

Проект должен быть реализован до 30 сентября 2023 года. Олег Газманов — художественный руководитель «Родников».

Цель проекта — «создание песенного конкурса, который станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию Российских регионов в том числе в интернет пространстве, будет способствовать сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей через национальную культуру».

«У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну, сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране. Но музыкальные каналы, музыкальные программы, радиостанции так заточены, что те, кто этот контент пишет, они практически не имеют возможности его показать», — заявил Газманов.

В описании проекта указано, что он поможет сформировать патриотическую среду и создать «моду на патриотическую песню» на волне народного творчества.

Читайте также

Читайте также

Особенности интеллектуального юмора в период войны

Николай Овчинников о Семене Слепакове, авторе злободневных колонок, и его новой песне

В ноябре Татьяна Навка выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на 14,4 млн рублей на показ мюзикла на льду «Руслан и Людмила» жителям Луганска.

Мюзикл победил в категории «проекты, направленные на популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, усиление цивилизационного влияния Русского мира».

В описании проекта сказано, что представление будет способствовать восстановлению единого культурного и языкового пространства.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon