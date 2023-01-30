Навальный рассказал, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили заключенного, который сутки провел с зараженными гриппом и коронавирусом

Политик Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области, рассказал в соцсетях, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили заключенного, которого до этого на сутки отправили в медчасть, где лежат осужденные с гриппом и коронавирусом.
«Не, ну можно раз так сделать, ну два, ну три, если вы уж совсем демонстративно беспределите. Но, понимаете, они в пятый раз взяли человека, сказали: "Он такой больной, такой больной" и госпитализировали его, а через сутки сказали: "Ой, совсем здоровый" и выписали его обратно ко мне в камеру», — рассказал Навальный.
В январе Навальный заболел в ШИЗО. «К сожалению, бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекарства», — рассказал тогда адвокат политика Вадим Кобзев. В медсанчасть его класть отказались, а лекарства не передавали долгое время.
Только 12 января Кобзев сообщил, что политику начали выдавать лекарства для лечения гриппа. По словам адвоката, сильный эффект произвело открытое письмо врачей. Ранее они обратились к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.