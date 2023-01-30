Навальный рассказал, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили заключенного, который сутки провел с зараженными гриппом и коронавирусом

Политик Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области, рассказал в соцсетях, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили заключенного, которого до этого на сутки отправили в медчасть, где лежат осужденные с гриппом и коронавирусом.

«Не, ну можно раз так сделать, ну два, ну три, если вы уж совсем демонстративно беспределите. Но, понимаете, они в пятый раз взяли человека, сказали: "Он такой больной, такой больной" и госпитализировали его, а через сутки сказали: "Ой, совсем здоровый" и выписали его обратно ко мне в камеру», — рассказал Навальный.