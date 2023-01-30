Минобороны РФ будет снабжать добровольческие формирования вооружением и продовольствием

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом и продовольствием. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Добровольцы могут быть привлечены к материальной ответственности за ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей», следует из документа.

Согласно приказу, ведомство также будет оказывать участникам формирований медицинскую помощь. Она будет оказываться в экстренной, неотложной и плановой формах.

Общественное обсуждение инициативы продлится с 28 января по 11 февраля.

В пояснительной записке утверждается, что исполнение приказа «не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета».