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Минобороны РФ будет снабжать добровольческие формирования вооружением и продовольствием

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом и продовольствием. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Добровольцы могут быть привлечены к материальной ответственности за ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей», следует из документа.

Согласно приказу, ведомство также будет оказывать участникам формирований медицинскую помощь. Она будет оказываться в экстренной, неотложной и плановой формах.

Общественное обсуждение инициативы продлится с 28 января по 11 февраля.

В пояснительной записке утверждается, что исполнение приказа «не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета».

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4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает статус добровольцев к статусу военнослужащих по контракту. Согласно закону, добровольцы должны получить страхование за счет средств федерального бюджета, а также право на возмещение вреда, причиненного здоровью в период пребывания в добровольческих формированиях.

В случае гибели добровольца членам его семьи предлагается выплачивать в равных долях единовременное пособие в размере 3 млн рублей. Этот закон может распространяться и на ЧВК «Вагнер».

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