Команда Навального назвала имена сотрудников ИК-6, из-за которых политика 11 раз отправляли в ШИЗО

Команда Алексея Навального назвала имена сотрудников исправительной колонии № 6 в Мелехово во Владимирской области, из-за которых политика с августа 2022 года 11 раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Видео об этом опубликовано на YouTube-канале «Навальный Live».

Команда Навального также рассказала, по какой схеме политик попадает в ШИЗО. Администрация президента по указу Путина спускает в колонию распоряжение, после этого руководство колонии проводит совещание и раздает задачи, а затем собирает комиссию, которая голосует за отправку политика в ШИЗО, утверждают соратники оппозиционера. В этой комиссии состоят:

25 января стало известно, что Навального отправили в ШИЗО в одиннадцатый раз. С середины августа суммарно Навальному назначили 113 суток в изоляторе. «Это комплексное давление, которое оказывается на меня в связи с политической деятельностью: ввели цензуру, держат в ШИЗО, поселили психа напротив, который орет, не пускают адвокатов, поставили эту решетку», — заявил политик.

18 января член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Мельников рассказывал о посещении колонии, где отбывает срок Навальный. По словам члена ОНК, у него и его коллеги Волкова приняли привезенные для политика лекарства. «В целом колония с точки зрения материально-бытового обеспечения, организации труда, воспитательной работы мне понравилась», — резюмировал Мельников.

После визита членов ОНК и их жалобы на плохое освещение в камере ШИЗО, где содержится Навальный, там установили светильник с тремя яркими лампами дневного освещения. Политик отметил, что при таком освещении «даже читать тяжело и хочется прикрыть глаза рукой», а сидеть так нужно по 16 часов в сутки.