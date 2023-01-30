Команда Навального назвала имена сотрудников ИК-6, из-за которых политика 11 раз отправляли в ШИЗО

Команда Алексея Навального назвала имена сотрудников исправительной колонии № 6 в Мелехово во Владимирской области, из-за которых политика с августа 2022 года 11 раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Видео об этом опубликовано на YouTube-канале «Навальный Live».
С помощью сотрудников ИК-6 президент РФ Владимир Путин «пытается избавиться от Навального», сказал соратник Навального Руслан Шаведдинов, представляя имена попавших в список:
- полковник Ножкин Дмитрий Юрьевич, начальник колонии. Как утверждает команда Навального, Ножкин получает сообщения из Москвы и регулярно проводит совещания со своими подчиненными в Мелехово насчет Навального;
- подполковник Фомин Юрий Александрович, заместитель начальника по безопасности и исправительной работе в колонии. Фомин каждый год декларирует доход в 1 млн рублей, в 2015 году он купил BMW X5 стоимостью от 3,5 млн, рассказала команда Навального;
- лейтенант Неймович Михаил Алексеевич, оперуполномоченный, который «следит за каждым шагом» Навального. Из-за него политик в 7-й раз попал в ШИЗО, так как тот обратился к нему «не по имени-отчеству».
Команда Навального также рассказала, по какой схеме политик попадает в ШИЗО. Администрация президента по указу Путина спускает в колонию распоряжение, после этого руководство колонии проводит совещание и раздает задачи, а затем собирает комиссию, которая голосует за отправку политика в ШИЗО, утверждают соратники оппозиционера. В этой комиссии состоят:
- капитан Синюхин Данила Андрееви;
- подполковник Макорин Дмитрий Иванович;
- майор Горшков Анатолий Алексеевич;
- капитан Морковкин Николай Николаевич;
- капитан Маркеев Артем Алексеевич;
- майор Вуколов Роман Львович;
- майор Полищук Владимир Михайлович;
- майор Балашова Светлана Владимировна;
- лейтенант Швецова Дарья Павловна.
25 января стало известно, что Навального отправили в ШИЗО в одиннадцатый раз. С середины августа суммарно Навальному назначили 113 суток в изоляторе. «Это комплексное давление, которое оказывается на меня в связи с политической деятельностью: ввели цензуру, держат в ШИЗО, поселили психа напротив, который орет, не пускают адвокатов, поставили эту решетку», — заявил политик.
18 января член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Мельников рассказывал о посещении колонии, где отбывает срок Навальный. По словам члена ОНК, у него и его коллеги Волкова приняли привезенные для политика лекарства. «В целом колония с точки зрения материально-бытового обеспечения, организации труда, воспитательной работы мне понравилась», — резюмировал Мельников.
После визита членов ОНК и их жалобы на плохое освещение в камере ШИЗО, где содержится Навальный, там установили светильник с тремя яркими лампами дневного освещения. Политик отметил, что при таком освещении «даже читать тяжело и хочется прикрыть глаза рукой», а сидеть так нужно по 16 часов в сутки.