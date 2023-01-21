От Берлина до острова Гуам

Сегодня во многих городах и странах прошли акции в поддержку политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, и других российских политзаключенных. Единого организатора у мероприятий не было: их провели локальные объединения россиян, живущих за рубежом. Собравшиеся также высказывались против войны в Украине и требовали смены российской власти. Всемирная акция протеста приурочена к двухлетней годовщине возвращения оппозиционера в Россию после отравления «Новичком» и его последующего ареста — 17 января 2021 года. Митинги, пикеты и марши, организованные россиянами, были анонсированы почти в 30 странах и 60 городах.



Фото: Влад Докшин / «Новая газета Европа»

В Риге — столице Латвии — собравшиеся напротив здания посольства РФ скандировали «Свободу политзаключенным», «Россия будет свободной» и «Вон из Украины», сообщил корреспондент «Новой газеты Европа». Несколько десятков человек требовали освободить Навального, политика Илью Яшина, журналиста Ивана Сафронова, художницу Сашу Скочиленко, экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и других политзаключенных, а также закончить войну с Украиной.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета Европа»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета Европа»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета Европа»

Пользователи соцсетей опубликовали фото из Мюнхена, Германия. На огромном баннере, на котором написано Save Navalny, размещены две фотографии — самого оппозиционера за решеткой, а также президента России Владимира Путина, перечеркнутая красной чертой. На другой растяжке в Мюнхене — Stop state terrorism.

Мюнхен. Фото: соцсети

Мюнхен. Фото: соцсети

Мюнхен. Фото: соцсети

Кадры акции из Тбилиси опубликовало грузинское отделение организации Free Russia Foundation в Грузии. Собравшиеся принесли плакаты с фотографиями и портретами российских полизаключенных. Помимо Навального, на них были представлены политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, художница Саша Скочиленко, фигуранты дела «Сети» и поэт Артем Камардин.

В Ереване акция состоялась на площади России. Ее участники принесли с собой большие плакаты с именами политзаключенных, а также потребовали «отправить Путина в Гаагу». Затем собравшиеся прошли шествием по центру города.

Фото: Оксана Мисирова, специально для «Новой газеты Европа»

Фото: Оксана Мисирова, специально для «Новой газеты Европа»

Фото: Оксана Мисирова, специально для «Новой газеты Европа»

Как сообщает политическое движение «Весна», акции в поддержку Навального и других политзаключенных также состоялись в Германии, Сербии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, в Австралии и на тихоокеанском острове Гуам.

Берлин. Фото: Диаспора «Весны»

Белград. Фото: Диаспора «Весны»

Фото: Диаспора «Весны»

Остров Гуам. Фото: Диаспора «Весны»

Телеграм-канал «Сирена» публикует фото акций в Буэнос-Айресе, Сиднее, Стокгольме, Милане и Вильнюсе. На плакатах собравшихся — надписи No torture, No repression и Russians against war.

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Как сообщает издание Sota, на митинг в Вильнюсе пришла экс-координатор «Открытой России» Анастастасия Шевченко, находящаяся в розыске по уголовному делу о руководстве «нежелательной организацией». Шевченко напомнила о жертвах, которые россияне приносили последние двадцать лет ради достижения свободы, в том числе и о своей, а также зачитала стихотворение Артема Камардина, находящегося в СИЗО по «Маяковскому делу».

В Бишкеке сотрудники милиции не дали провести митинг, сообщило Sota. Сначала правоохранители сказали, что акцию нельзя провести у здания филармонии, а когда протестующие переместились в парк, им заявили, что иностранцам вообще запрещено проводить публичные мероприятия в Бишкеке, рассказали журналисты.

Фото: телеграм-канал «Сирена»

Фото: телеграм-канал «Сирена»