«Спасибо, удружили»: Навальному установили в камере светильник с тремя яркими лампами дневного освещения после визита членов ОНК

После визита членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова и Георгия Волкова и их жалобы на плохое освещение в камере ШИЗО, где содержится Алексей Навальный, там установили светильник с тремя яркими лампами дневного освещения. Об этом рассказал сам политик.
«Вы приехали ко мне и рассказали, как у меня все классно, здорово и законно. Но это ладно. Я понимаю новые условия работы ОНК. Но ведь вы в конце своего отчета добавили фразу: "Только с освещением там проблема". Поэтому по результатам вашего визита не изменилось абсолютно ничего (и даже ваши лекарства мне так и не передали), за исключением того, что в мою камеру ШИЗО 2х3 метра зафигачили огромную лампу, в которой сияют аж три большие лампы дневного освещения», — поделился Навальный.
Политик отметил, что при таком освещении «даже читать тяжело и хочется прикрыть глаза рукой», а сидеть так нужно по 16 часов в сутки.
«Я отчаянно требую от администрации убрать хотя бы одну из трех ламп, но они ни в какую. Видимо, это их месть за то, что вы их заставили переделать освещение.
То есть заставили вы, а слепым через три месяца стану я»,
— заявил оппозиционер.
18 января Мельников рассказывал о посещении колонии, где отбывает срок Навальный. По словам члена ОНК, у него и его коллеги Волкова приняли привезенные для политика лекарства. «В целом колония с точки зрения материально-бытового обеспечения, организации труда, воспитательной работы мне понравилась», — резюмировал Мельников.
Недавно Навального отправили в ШИЗо в одиннадцатый раз. С середины августа суммарно Навальному назначили 113 суток в изоляторе.
В Берлине напротив российского посольства установили инсталляцию с копией камеры ШИЗО, в которой Навальный провел уже более ста дней. Объект презентовали брат оппозиционера Олег Навальный и его соратник Леонид Волков.