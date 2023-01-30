ЕСПЧ присудил петербургскому активисту 16,3 тысячи евро после нападения на него на ЛГБТ-акции в 2012 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 16,3 тысячи евро активисту из Петербурга Василию Иванову, рассказали «ОВД-Инфо» в благотворительном фонде «Сфера».

Суды в РФ неправомерно проигнорировали нападение на Иванова во время согласованного митинга 12 июня 2012 года, отметили в ЕСПЧ. Иванов в тот день шел в колонне с баннером «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». После акции на митингующих с криками «За Спарту!» напали скинхеды в масках. У Иванова были зафиксированы побои.

Действия нападавшего, Дмитрия Дайнеко, суды в 2013 и 2014 году расценили как хулиганство и «отпор пропаганде». Аргументом Дайнеко было то, что радужная символика нарушает закон о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Сейчас Россия вряд ли исполнит решение ЕСПЧ, но отстаивать свои права на международном уровне все равно нужно, так как решения будут важны в будущем, «когда преступный режим изменится на демократический и позитивные перемены станут возможными для всех, включая ЛГБТ персон», заявила сотрудничающая со «Сферой» юристка Мария Козловская.