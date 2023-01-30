Что произошло за ночь 30 января. Коротко

Идет уже 341-й день войны России в Украине.Под обстрел попал жилой дом в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. На данный момент известно об одной погибшей пожилой женщине и трех пострадавших жителях. «Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте», — написал глава областной администрации Олег Синегубов. Россия пока не комментировала удар.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетой перед войной. «В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе», — процитировал Джонсон слова Путина. В разговоре с президентом РФ Джонсон предупредил, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия и что против России будут введены жесткие санкции. Он также отметил, что вторжение только усилит поддержку Украины, что означает «больше НАТО, а не меньше НАТО» у границ России.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, чтоамериканские военные не участвовали в атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане. От дальнейших комментариев он отказался.
Неопознанные военные самолеты обстреляли колонну из 25 иранских грузовиков на востоке Сирии. Атака произошла в деревне Аль-Хари недалеко от города Абу-Камаль. По данным Al Arabia, грузовики попали под обстрел после выезда с территории Ирака.
«Ростелеком» ведет переговоры по покупке «МегаФона» у USM Group, узнал «Коммерсант». При этом на оператора есть и другие претенденты, утверждают источники издания, а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.