Харьков подвергся обстрелу. Мэр города сообщил о попадании в жилой дом

В результате обстрела Харькова, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Под ударом Киевского района города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее глава местной ОВА Олег Синегубов попросил местных жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в жилой дом попала ракета С-300. На месте происшествия работают экстренные службы.