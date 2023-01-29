Харьков подвергся обстрелу. Мэр города сообщил о попадании в жилой дом

В результате обстрела Харькова, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
«Под ударом Киевского района города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее глава местной ОВА Олег Синегубов попросил местных жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в жилой дом попала ракета С-300. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сегодня Херсон подвергся массированному обстрелу. Три человека погибли, шесть мирных жителей пострадали, сообщили в областной пострадали.
«В областной больнице пострадали две работницы — они находятся в больнице с ранениями средней степени тяжести. Один человек — в тяжелом состоянии. Еще трое получили ранения средне-легкой степени», — говорится в заявлении властей.