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Харьков подвергся обстрелу. Мэр города сообщил о попадании в жилой дом

В результате обстрела Харькова, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Под ударом Киевского района города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее глава местной ОВА Олег Синегубов попросил местных жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в жилой дом попала ракета С-300. На месте происшествия работают экстренные службы.

Обновлено в 01:15 мск

«На данный момент известно, что в результате удара пострадали три человека. Спасательные работы продолжаются», — заявил Синегубов.

Мэр города сообщил об одном погибшем.

«Суспильне» со ссылкой на своих корреспондентов пишет, что полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов.

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Ранее сегодня Херсон подвергся массированному обстрелу. Три человека погибли, шесть мирных жителей пострадали, сообщили в областной пострадали.

«В областной больнице пострадали две работницы — они находятся в больнице с ранениями средней степени тяжести. Один человек — в тяжелом состоянии. Еще трое получили ранения средне-легкой степени», — говорится в заявлении властей.

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