Оккупационные власти Мелитополя сообщили о гибели пяти человек в результате удара по ж/д мосту

Оккупационные власти Мелитополя заявили о гибели пяти и ранении четырех человек при ракетном ударе по железнодорожному мосту. Об этом написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня около 12:30 террористы УГИЛ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в пос. Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ», — утверждает Рогов.

По последним данным, погибли пять человек, четыре человека были ранены. Двое пострадавших сейчас в тяжелом состоянии.

Генштаб ВСУ не комментировал информацию об ударе по Мелитополю.