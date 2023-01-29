Оккупационные власти Мелитополя сообщили о гибели пяти человек в результате удара по ж/д мосту

Оккупационные власти Мелитополя заявили о гибели пяти и ранении четырех человек при ракетном ударе по железнодорожному мосту. Об этом написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Фото: предполагаемое место удара/телеграм-канал Владимира Рогова
«Сегодня около 12:30 террористы УГИЛ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в пос. Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ», — утверждает Рогов.
По последним данным, погибли пять человек, четыре человека были ранены. Двое пострадавших сейчас в тяжелом состоянии.
Генштаб ВСУ не комментировал информацию об ударе по Мелитополю.
Ранее сегодня Херсон подвергся массированному обстрелу. В Министерстве здравоохранения области заявили, что под удар попала областная клиническая больница Херсона.
В результате обстрела Херсона три человека погибли, шесть мирных жителей пострадали.
«В областной больнице пострадали две работницы — они находятся в больнице с ранениями средней степени тяжести. Один человек — в тяжелом состоянии. Еще трое получили ранения средне-легкой степени», — говорится в заявлении властей.