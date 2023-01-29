Местные власти сообщили, что Херсон подвергся массированному обстрелу. Есть погибшие и пострадавшие

Херсон подвергся массированному обстрелу, сообщили в администрации области.
«Враг бьет по жилым кварталам города. На эту минуту известно о многих пострадавших: раненых и погибших», — говорится в сообщении властей.
В соцсетях публикуют фотографии последствий обстрела: на них видно лежащих на земле людей.
В Министерстве здравоохранения области заявили, что под удар попала областная клиническая больница Херсона. По информации ведомства, была ранена медицинская сестра.
Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал в своем телеграме кадры пострадавшей от обстрела больницы.
По предварительной информации городского совета Херсона, в результате обстрела погиб один человек, двое пострадали.
«Всего по состоянию на 14:00 было осуществлено семь обстрелов. Были попадания в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, также в городе повреждены здания и транспортные средства», — рассказали в совете.
В результате обстрела Херсона три человека погибли, шесть мирных жителей пострадали, сообщили в областной пострадали.
«В областной больнице пострадали две работницы — они находятся в больнице с ранениями средней степени тяжести. Один человек — в тяжелом состоянии. Еще трое получили ранения средне-легкой степени», — говорится в заявлении властей.