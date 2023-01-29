Местные власти сообщили, что Херсон подвергся массированному обстрелу. Есть погибшие и пострадавшие

«Враг бьет по жилым кварталам города. На эту минуту известно о многих пострадавших: раненых и погибших», — говорится в сообщении властей.

В соцсетях публикуют фотографии последствий обстрела: на них видно лежащих на земле людей.

В Министерстве здравоохранения области заявили, что под удар попала областная клиническая больница Херсона. По информации ведомства, была ранена медицинская сестра.

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал в своем телеграме кадры пострадавшей от обстрела больницы.