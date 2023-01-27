В результате стрельбы в Иерусалиме погибли семь человек, еще несколько получили ранения

Семь человек были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате теракта со стрельбой в иерусалимском районе Неве-Яаков. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на правоохранительные органы.

Теракт произошел у синагоги в Восточном Иерусалиме. Полиция сообщила, что террорист был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским, пытаясь убежать пешком.