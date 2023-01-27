В результате стрельбы в Иерусалиме погибли семь человек, еще несколько получили ранения

Семь человек были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате теракта со стрельбой в иерусалимском районе Неве-Яаков. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на правоохранительные органы.
Теракт произошел у синагоги в Восточном Иерусалиме. Полиция сообщила, что террорист был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским, пытаясь убежать пешком.
Накануне стало известно, что Израиль сбил две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа в направлении Ашкелона. «Исламский джихад» и ХАМАС заявляли ранее, что в связи с гибелью девяти палестинцев в ходе перестрелки во время операции в Дженине будет нанесен ответный удар.
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