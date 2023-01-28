В Батайске на Аллее Героев похоронили заключенного, погибшего на войне в Украине. До отправки на фронт он отбывал срок по статье о сбыте наркотиков

На Аллее Героев кладбища в Батайске похоронили бывшего заключенного 36-летнего Станислава Прудникова, погибшего на войне в Украине. Об этом сообщает местный портал 161.RU.

Издание пишет, что в 2015 году Батайский городской суд признал Прудникова виновным в сбыте наркотиков (ст. 228 УК). Утверждается, что мужчине назначили восемь лет и пять месяцев колонии строгого режима. Так, Прудников должен был выйти на свободу весной 2024 года.

31 октября 2022 он погиб на войне в Украине. Ранее родственники Прудникова рассказали изданию «Батайское время», что мужчина заключил в колонии договор с частной военной компанией.

«В августе 2022 года он позвонил и рассказал, что отправляется на Украину через частную военную компанию. Говорил, что заключил контракт на полгода. С этого момента с ним пропала связь», — сообщила его бывшая жена Виктория тогда.

«Батайское время» также утверждает, что Прудников был приговорен к 12 годам колонии и должен был выйти на свободу в 2026 году. У него остался 10-летний сын.

161.RU связался с заключенным, который состоял в том же отряде в ИК-15 Батайска, что и погибший. Он подтвердил, что частная военная компания, с которой Прудников заключил контракт — ЧВК «Вагнера».

«Жили [с ним] в одном отряде какое-то время. Их увозили ночью. Они все как зачарованные [были]: полгода — и домой, полгода — и домой, все об этом думали. Были такие, что и этого [смерти] не исключали, но находили плюсы — что денег родным "Вагнер" заплатит. Это его выбор, его судьба. Всех их жалко, родственников — еще больше жалко», — сказал он.

Новостной портал обратился за комментариями в пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области и администрации Батайска, но пока не получил ответа.