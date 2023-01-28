Признанный «иноагентом» почетный представитель Далай-ламы ушел с поста верховного ламы Калмыкии

Представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков) ушел с поста верховного ламы Калмыкии после того, как его признали «иностранным агентом». Об этом говорится на сайте Центрального хурула Калмыкии.

«Мне стало известно, что 27 января 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло моё имя в реестр иностранных агентов. В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы Республики Калмыкия», — сообщил Омадыков.

Он пожелал народу Калмыкии и всем буддистам России сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых строится учение Будды.

«В своих мыслях, делах и молитвах всецело остаюсь с калмыцким народом и буддистами всей России, служению которым я посвятил свою жизнь», — написал он.