Глава МИДа Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО был парализован на фоне акций ультраправого активиста с сожжением Корана

Правительство Швеции надеется, что страна добьется полноценного вступления в НАТО к Вильнюсскому саммиту в июле этого года.

«События последних недель временно приостановили этот процесс <…> Но при этом вступление не прекратилось. Правительство продолжает выполнять меморандум между Швецией, Финляндией и Турцией. Но Турция сама решит, когда ратифицировать соглашение», — сообщил он.

Процесс вступления Швеции в НАТО приостановился на фоне антитурецких акций в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, передает газета Expressen.

Акция с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме заморозила вступление Швеции в НАТО. Сможет ли Эрдоган теперь добиться от ЕС выдачи курдов?

После начала войны России в Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к НАТО. Турция заблокировала начало переговоров по этому вопросу, выставив ряд условий, на которых она согласится одобрить заявки стран.

Согласно меморандуму о членстве в НАТО, подписанному с Анкарой, Швеция обязана выдать лиц, причастных к террористической деятельности.

21 января в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой лидер ультраправой датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, имеющий шведское гражданство, сжег Коран возле здания посольства Турции.

CNN отмечает, что в Стокгольме в тот же день также прошла акция в поддержку курдов и против вступления Швеции в НАТО. Кроме того, группа протурецких демонстрантов устроила митинг у посольства. Все три мероприятия прошли с разрешения полиции.

Палудан повторил акцию со сжиганием Корана 27 января в Дании.

В интервью шведской ежедневной газете Aftonbladet Палудан заявил, что намерен сжигать Коран каждую пятницу, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержит членство Швеции в НАТО.

В МИД Турции заявили, что группа, организовавшая акцию, связана с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК).

После этого президент Турции Реджеп Тайир Эрдоган сказал, что Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО.

Финляндия также впервые допустила возможность рассмотрения ее заявки о вступлении в НАТО без шведской.