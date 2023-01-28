Глава МИДа Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО был парализован на фоне акций ультраправого активиста с сожжением Корана

Процесс вступления Швеции в НАТО приостановился на фоне антитурецких акций в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, передает газета Expressen.
«События последних недель временно приостановили этот процесс <…> Но при этом вступление не прекратилось. Правительство продолжает выполнять меморандум между Швецией, Финляндией и Турцией. Но Турция сама решит, когда ратифицировать соглашение», — сообщил он.
Правительство Швеции надеется, что страна добьется полноценного вступления в НАТО к Вильнюсскому саммиту в июле этого года.
После начала войны России в Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к НАТО. Турция заблокировала начало переговоров по этому вопросу, выставив ряд условий, на которых она согласится одобрить заявки стран.
Согласно меморандуму о членстве в НАТО, подписанному с Анкарой, Швеция обязана выдать лиц, причастных к террористической деятельности.
21 января в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой лидер ультраправой датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, имеющий шведское гражданство, сжег Коран возле здания посольства Турции.
CNN отмечает, что в Стокгольме в тот же день также прошла акция в поддержку курдов и против вступления Швеции в НАТО. Кроме того, группа протурецких демонстрантов устроила митинг у посольства. Все три мероприятия прошли с разрешения полиции.
Палудан повторил акцию со сжиганием Корана 27 января в Дании.
В интервью шведской ежедневной газете Aftonbladet Палудан заявил, что намерен сжигать Коран каждую пятницу, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержит членство Швеции в НАТО.
В МИД Турции заявили, что группа, организовавшая акцию, связана с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК).
После этого президент Турции Реджеп Тайир Эрдоган сказал, что Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО.
Финляндия также впервые допустила возможность рассмотрения ее заявки о вступлении в НАТО без шведской.