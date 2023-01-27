В Дании лидер ультраправой партии сжег Коран напротив российского посольства

Лидер ультраправой датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран рядом с консульским отделом российского посольства в Копенгагене. Об этом сообщает Berlingske.
Палудан в ходе акции у посольства Турции в Стокгольме 21 января. Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Перед этим Палудан также сжег священную книгу мусульман в мечети в северо-западной части Копенгагена, а затем перед посольством Турции.
По словам политика, своим поступком он демонстрировал «отвращение к идеологии и религии ислама».
На организованной Палуданом акции присутствовали около 50 полицейских, но никого не задержали.
«Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта», — так инцидент прокомментировали в российском посольстве.
В интервью шведской ежедневной газете Aftonbladet Палудан заявил, что намерен сжигать Коран каждую пятницу, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержит членство Швеции в НАТО.
Он также пообещал никогда больше не сжигать священную книгу перед турецким посольством после того, как Эрдоган одобрит членство Швеции в альянсе.
На прошлой неделе Палудан, также имеющий шведское гражданство, провел аналогичную акцию в Стокгольме, в ходе которой сжег Коран у турецкого посольства. После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции в Анкару.
На следующий день Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО. Он назвал акцию «гнусным актом» и «оскорблением» тех, кто уважает права и свободы человека. «Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны», — сказал Эрдоган.