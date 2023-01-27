Суд арестовал 74-летнего испанца по обвинению в терроризме за посылки со взрывчаткой в украинские посольства

Обвинение считает, что пенсионер отправлял письма с останками животных и посылки с взрывчатым веществом в посольства Украины по всей Европе. Как сообщает издание, тем самым Паскуаль хотел, чтобы страны Европы отказались от поддержки Украины. При этом суд полагает, что арестованный действовал в одиночку.

Испанский суд арестовал 74-летнего бывшего сотрудника мэрии Помпейо Гонсалеса Паскуаля по обвинению в шести эпизодах терроризма. Об этом сообщает Reuters.

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Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что за операцией с бомбами в Испании могло стоять террористическое ультраправое «Русское имперское движение». Издание утверждало, что организацию курирует ГРУ, которое выступило в роли организатора акции с бомбами.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде взорвалась посылка, которая была адресована лично на имя посла Украины Сергея Погорельцева. Посылка не имела обратного адреса, из-за чего вызвала подозрения у сотрудников посольства. Почту поручили открыть коменданту, который получил ранения в результате взрыва.