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Олег Навальный и Леонид Волков презентовали в Берлине инсталляцию с копией камеры ШИЗО, в которой Алексей Навальный провел более ста дней

В Берлине напротив российского посольства состоялась церемония открытия инсталляции с копией камеры штрафного изолятора (ШИЗО), в которой политик Алексей Навальный провел более ста дней, отбывая наказание в исправительной колонии №6 во Владимирской области. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

Инсталляцию открыли брат оппозиционера Олег Навальный и его соратник Леонид Волков. Во вступительном слове Волков сообщил, что копия камеры ШИЗО после Германии будет на время установлена и в других европейских странах.

«Вот это ШИЗО — часть большой кампании#FreeNavalny, которую наша команда ведет эти два года. Во вторую годовщину ареста политика мы решили сделать ее заметной и международной», — сказал Волков.

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

В бетонной «камере» очень мало места: ее площадь не превышает два на три квадратных метра. Внутри — кровать с матрасом, которая при помощи рычага крепится к стене, умывальник и напольный «унитаз». Окно очень маленькое и с толстой решеткой.

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

На открытии инсталляции присутствовали около ста жителей Берлина. Многие из них принесли с собой плакаты с изображениями Навального и требованиями освободить его, а также бело-сине-белые полотна и флаги Украины.

17 января команда Навального объявила о старте глобальной кампании «Free Navalny», в рамках которой планируется координировать «усилия людей по всему миру», чтобы добиться освобождения политика.

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

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Сегодня лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года — главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса — обратились в Международный комитет Красного Креста с требованием вмешаться в судьбу политика Алексея Навального. Текст письма опубликован на сайте «Новой газеты».

В десятый раз Алексея Навального отправили в ШИЗО на 15 суток 31 декабря за умывание ранее положенного по расписанию времени. В девятый раз — за то, что он «в разговоре с сокамерником употребил слово "блядь"». С середины августа политик находится в карцере практически непрерывно.

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