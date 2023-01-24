Олег Навальный и Леонид Волков презентовали в Берлине инсталляцию с копией камеры ШИЗО, в которой Алексей Навальный провел более ста дней

В Берлине напротив российского посольства состоялась церемония открытия инсталляции с копией камеры штрафного изолятора (ШИЗО), в которой политик Алексей Навальный провел более ста дней, отбывая наказание в исправительной колонии №6 во Владимирской области. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

Инсталляцию открыли брат оппозиционера Олег Навальный и его соратник Леонид Волков. Во вступительном слове Волков сообщил, что копия камеры ШИЗО после Германии будет на время установлена и в других европейских странах. «Вот это ШИЗО — часть большой кампании#FreeNavalny, которую наша команда ведет эти два года. Во вторую годовщину ареста политика мы решили сделать ее заметной и международной», — сказал Волков.

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

В бетонной «камере» очень мало места: ее площадь не превышает два на три квадратных метра. Внутри — кровать с матрасом, которая при помощи рычага крепится к стене, умывальник и напольный «унитаз». Окно очень маленькое и с толстой решеткой.

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

На открытии инсталляции присутствовали около ста жителей Берлина. Многие из них принесли с собой плакаты с изображениями Навального и требованиями освободить его, а также бело-сине-белые полотна и флаги Украины. 17 января команда Навального объявила о старте глобальной кампании «Free Navalny», в рамках которой планируется координировать «усилия людей по всему миру», чтобы добиться освобождения политика.

Фото: Алина Данилина / «Новая газета Европа»

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