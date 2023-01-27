Politico: США отправят Украине новую модель танков Abrams, но без секретной брони

Соединенные Штаты отправят Украине танки Abrams более современной и усовершенствованной версии M1A2, заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Вашингтон «использует свои возможности, чтобы приобрести» эти танки для Киева, добавила она. Однако, как сообщила Сингх, у США сейчас нет на складах этих танков, их отправка Украине займет «месяцы». Для работы с Abrams также потребуется время на обучение военных.

Ранее о том, что США направят Украине усовершенствованную версию Abrams М1А2 в «экспортной» комплектации, сообщало Politico. Однако эти танки не будут оснащены секретной американской броней на основе обедненного урана, утверждает издание. Официальные источники о броне пока ничего не говорили.

По информации Politico, американские власти запрещают продавать за рубеж танки Abrams, у которых есть броня на основе обедненного урана. Этот сплав считается секретным и в случае продажи за границу его заменяют другими конструкциями. На танки будет установлена другая броня.

Politico также подчеркивает, что армия США не посылает Украине танки из собственных запасов, как это было с предыдущими пакетами военной помощи, а приобретает у производителя.