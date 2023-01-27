Politico: США отправят Украине новую модель танков Abrams, но без секретной брони

Соединенные Штаты отправят Украине танки Abrams более современной и усовершенствованной версии M1A2, заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
Вашингтон «использует свои возможности, чтобы приобрести» эти танки для Киева, добавила она. Однако, как сообщила Сингх, у США сейчас нет на складах этих танков, их отправка Украине займет «месяцы». Для работы с Abrams также потребуется время на обучение военных.
Ранее о том, что США направят Украине усовершенствованную версию Abrams М1А2 в «экспортной» комплектации, сообщало Politico. Однако эти танки не будут оснащены секретной американской броней на основе обедненного урана, утверждает издание. Официальные источники о броне пока ничего не говорили.
По информации Politico, американские власти запрещают продавать за рубеж танки Abrams, у которых есть броня на основе обедненного урана. Этот сплав считается секретным и в случае продажи за границу его заменяют другими конструкциями. На танки будет установлена другая броня.
Politico также подчеркивает, что армия США не посылает Украине танки из собственных запасов, как это было с предыдущими пакетами военной помощи, а приобретает у производителя.
«Это означает, что они не появятся на поле боя в течение многих месяцев или, возможно, лет, учитывая промышленные ограничения в их модернизации»,
— предупреждает Politico.
Единственный выпускающий их завод — General Dynamics в Лиме (Огайо) — может производить лишь 12 танков в месяц и надолго занят заказами для Тайваня и Польши, рассказывает издание.
У M1A2 более совершенная оптика и система управления. Место командира переоборудовано, кроме того, у него есть независимый второй термооптический прицел, который позволяет самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
25 января президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams. Однако доставка танков до поля боя займет время, отметил он, так как до этого необходимо убедиться, что украинские военнослужащие полностью подготовлены. США приступят к обучению украинцев как можно скорее, сказал Байден. В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Киев начнет получать «Леопарды» через три месяца.