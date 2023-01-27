Налево от социального лифта

После отставки Владимира Мау исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров — бывший предприниматель, а ныне руководитель проекта «Россия — страна возможностей», главной кузницы чиновничьих кадров высшего уровня.

Алексей Комиссаров — нестандартный человек, что в чиновничьей, что в научно-образовательной среде. Закончил Московский автодорожный институт, основал свою авторемонтную мастерскую, много лет был частным бизнесменом в чистом виде: занимался покраской автомобилей, затем наладил свое лакокрасочное производство в Тверской области, потом стал венчурным инвестором, основал бизнес-инкубатор. Его деловая карьера впечатляет: это пример человека, который поднялся с маленькой мастерской до всероссийского бизнеса с оборотами в десятки миллионов долларов в год. Фанат автоспорта и марафона. На личном сайте Комиссарова приводится его высказывание: «Моя профессиональная мечта — построение такой системы, чтобы любые управленческие позиции занимали самые способные и талантливые люди в стране».

Внесистемный плагиатчик В 2013 году Алексей Комиссаров стал героем скандала с диссертацией — тогда он занимал должность руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства в правительстве Москвы. «Диссернет» обнаружил в работе Комиссарова «Развитие предпринимательства в условиях инновационной экономики», защищенной двумя годами ранее в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, некорректные заимствования. Сооснователь «Диссернета» Сергей Пархоменко обратился к Комиссарову в прямом эфире «Эха Москвы» с предложением отказаться от ученой степени. Удивительным образом Комиссаров согласился с экспертизой «Диссернета» и сделал в точности то, что ему было предложено: в ближайший рабочий день направил в Минобрнауки заявление с просьбой аннулировать присуждение ему ученой степени и считать кандидатский диплом недействительным, а также разрешить написание и защиту новой диссертации. Алексей Комиссаров изрядно удивил всех своим поступком, совершенно нечиновничьим. Тогда он спас свою репутацию, признав совершенную ранее ошибку. Ни один чиновник на нашей памяти не отказался от недобросовестно полученной ученой степени в инициативном порядке — до того, как «Диссернет» направил бы заявление о лишении ученой степени.

Происшедшее важнее простого признания плагиата. Система, в которой работает типичный российский чиновник, подразумевает некоторые коллективные ценности.

Отказ от этой корпоративной морали — молчать или всё отрицать — мог быть расценен коллегами Комиссарова как отказ от корпоративной культуры в более широком смысле слова. Довольно скоро Комиссаров покинул правительство Москвы.

Чиновничий экстрим В 2015 году Алексей Комиссаров возглавил Фонд развития промышленности (Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»), предоставляющий целевые займы высокотехнологичным производствам. В 2017 году он стал проректором РАНХиГС, где когда-то получил свою злополучную первую ученую степень и начал курировать там программу подготовки президентского резерва. В рамках этой программы обучающиеся занимались каньонингом, гонками на лодках-драконах, тренировками с движущимися БТР и прыжками с парашютной вышки. Необходимость этих командообразующих мероприятий Комиссаров объяснял так: «Вся жизнь современного руководителя — сплошная экстремальная ситуация, сплошной стресс. Я вас уверяю, что прыжок со скалы и другие экстремальные задачи были далеко не самым большим стрессом в их жизни». Через Высший резерв управленческих кадров в РАНХиГС прошло несколько десятков действующих губернаторов.

Фото: Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

Социальный лифт прямо к президенту В 2018 году Комиссаров возглавил АНО «Россия — страна возможностей». Сайт проекта гордо сообщает, что «это открытая платформа для участия во всероссийских проектах, обучения новым навыкам и реализации своих талантов». А на личном сайте Алексея Комиссарова значится: «Ключевая задача нашей команды — поиск, поддержка и развитие талантов, создание социальных лифтов и построение меритократии в нашей стране. Платформа «Россия — страна возможностей» реализует 26 проектов, конкурсов и олимпиад».

Один из главных проектов АНО «Россия — страна возможностей» — конкурс «Лидеры России» для «руководителей нового поколения», созданный по инициативе Сергея Кириенко, на тот момент занимавшего пост первого заместителя руководителя Администрации президента. Задания конкурса включают в себя видеоинтервью, тестирование общих знаний, командную работу. Его финалисты получают образовательные гранты в один миллион рублей, а также выбирают «наставников» из числа чиновников высшего звена (в разные годы ими были сам Кириенко, первый зампред правительства Андрей Белоусов, бывший руководитель Администрации президента Антон Вайно, зампред правительства Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов и другие «тяжеловесы»), с которыми работают в течение года. С победителями конкурса встречается лично Путин. Архитектором этой «кузницы технократических кадров» при Кириенко и стал Комиссаров, а основным реализатором — РАНХиГС.

Через «Лидеров России» прошло несколько сотен тысяч человек. Десятки из них получили высокие должности в государственной сфере — стали чиновниками или руководителями госкомпаний.

Так, заместителями федеральных министров стали победители конкурса Олег Салагай, Павел Сорокин, Илья Торосов, Татьяна Дьяконова. Дмитрий Артюхов, Роман Бусаргин и Василий Орлов стали губернаторами. 23 победителя и финалиста стали депутатами Госдумы VIII созыва. В 2021 году Комиссаров встретился с президентом Путиным и получил высокую оценку результатов АНО «Россия — страна возможностей». После этой встречи в РАНХиГС поползли слухи, что он станет следующим ректором.

Правильная молодежь Другой важный проект — всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», продолжающий традиции «Селигера». В форуме в качестве экспертов постоянно участвовали заметные персонажи: так, в 2022 году на нем отметились спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, лидеры думских фракций, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской академии образования Ольга Васильева. Главная цель форума — работа с молодежью, которая получает тем самым правильные идеологические установки. В этом смысле форум можно считать ответом президентской администрации на массовое участие молодежи в протестных акциях конца 2010-х годов.

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ОРДЛО — страна возможностей Теперь в результате отставки Мау Комиссаров стал главой РАНХиГС. По словам Дмитрия Пескова, это назначение было согласовано лично с Путиным. Должность и. о. ректора РАНХиГС кажется логичным этапом в карьерном пути человека, променявшего свободу предпринимательства на возможность быть одним из главных кадровиков Кремля, выявлять молодые таланты и включать их во всякие «президентские резервы». Куда этот резерв пойдет? Со слов самого Комиссарова, вот куда: «Я лично получал сотни обращений от наших победителей, от наших финалистов, которые говорят, что готовы и просят направить их на работу ДНР и ЛНР, — говорит он. — Кто-то уже начал там работать, например, председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко, победитель конкурса «Лидеры России», выпускник президентского кадрового резерва, который реализуется в Высшей школе госуправления РАНХиГС».

И вот из уст этого по-европейски выглядящего, подтянутого, спортивного человека уже слышна знакомая риторика про ужасы треклятого Запада: «Я не думаю, что в этом году у нас будет увеличиваться количество участников из других стран, — рассказывает он в недавнем интервью. — Всё-таки проблем еще много: и логистических, и информационная война идет. Западные страны сильно давят на свое население».