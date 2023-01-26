Эксперты МАГАТЭ зафиксировали ряд мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС во время массированных обстрелов Украины

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) накануне утром зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской АЭС в результате массированных обстрелов Украины. Об этом говорится в сообщении организации.

«Вчера (25 января — прим.ред.) около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий, сегодня их стало больше», — отмечается в заявлении агентства.

Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что АЭС Украины сегодня снизили выработку электроэнергии в результате обстрела энергетической инфраструктуры страны, отмечается в пресс-релизе.

«Признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркивают жизненно важное значение согласования и скорейшего создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.