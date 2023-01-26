Эксперты МАГАТЭ зафиксировали ряд мощных взрывов вблизи Запорожской АЭС во время массированных обстрелов Украины

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) накануне утром зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской АЭС в результате массированных обстрелов Украины. Об этом говорится в сообщении организации.
«Вчера (25 января — прим.ред.) около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий, сегодня их стало больше», — отмечается в заявлении агентства.
Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что АЭС Украины сегодня снизили выработку электроэнергии в результате обстрела энергетической инфраструктуры страны, отмечается в пресс-релизе.
«Признаки боевых действий вблизи ЗАЭС еще раз подчеркивают жизненно важное значение согласования и скорейшего создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
С момента вторжения России в Украину Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в то время как стороны конфликта продолжали обвинять в инцидентах друг друга. В частности, в конце ноября прошлого года эксперты МАГАТЭ заявили, что в результате обстрелов на Запорожской АЭС произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов.