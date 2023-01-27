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Главу Сахаровского центра оштрафовали на три миллиона рублей по десяти протоколам нарушения закона об «иностранных агентах»

Таганский районный суд Москвы оштрафовал главу «Сахаровского центра» Сергея Лукашевского на три миллиона рублей по десяти протоколам о нарушение законодательства об «иностранных агентах». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, решения были вынесены еще 20 января. По каждому из десяти протоколов о непредоставлении отчета о деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП) Лукашевского оштрафовали на 300 тысяч рублей. Это максимально возможное наказание для должностных лиц.

Лукашевский рассказал «Медиазоне», что ни он, ни его адвокаты не присутствовали на заседании, так как суд не сообщил им о его проведении.

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Сахаровский центр признали НКО-иноагентом в 2014 году. В конце декабря прошлого года по подобным обвинениям Сахаровский центр оштрафовали на пять миллионов рублей, а накануне Департамент городского имущества Москвы известил центр о прекращении договоров аренды на все помещения.

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