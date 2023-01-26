Сахаровский центр сообщил о выселении из всех помещений из-за закона об «иноагентах»

Департамент городского имущества Москвы 24 января известил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на все помещения. Об этом говорится в пресс-релизе центра.
Сахаровский центр лишится основного здания, выставочного зала и квартиры в доме на Земляном валу. Причина выселения — поправки к закону об «иностранных агентах». По новым правилам, «иноагенты» не должны получать государственной поддержки, а «все помещения Центра находились в безвозмездной аренде от города».
«Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы», — говорится в заявлении центра.
Помещения были переданы Центру в 1993 и 1996 годах. В квартире на улице Земляной вал хранится архив Сахарова.
«Центр создал единственную в стране историческую экспозицию, рассказывающую об истории СССР как тоталитарного режим
Мы стремились помочь обществу переосмыслить трагические страницы своей истории, осознать, что повторение политических репрессий, депортаций, агрессивной внешней политики губительно для страны и не должно повториться, что путь к достойному будущему не может лежать через произвол, насилие и кровь», — заявили в Центре.
В помещениях Сахаровского центра в разные годы выступали Вацлав Гавел, Адам Михник, Владимир Буковский, Анатолий Щаранский, Томас Венцлова, Том Стоппард. Также в Центре прощались с Сергеем Ковалевым, Борисом Немцовым, Юрием Рыжовым, Валерией Новодворской, Юрием Афанасьевым и другими.
«Мы работали все эти годы, несмотря на сгущавшуюся атмосферу несвободы, мракобесия и страха, провокации, погромы и репрессивные законы. Сегодня история Центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Остров свободы невозможен в современной России, которая отвернулась не только от наследия Сахарова, но и от всей отечественной традиции гуманизма, стремления к правде и справедливости.
Можно быть свободным человеком в несвободной стране. Свободным музеем и общественным центром, увы, нет», — говорится в заявлении.
Помещения Сахаровского центра также неоднократно становились площадкой для проведения различных акций.
В 2019 году в центре прошла акция студенческого журнала DOXA «Свободу студентам — свободу университетам».
«Четверть века Центр был местом, которое объединяло тысячи граждан России неравнодушных к судьбе страны, ценностям свободы и прав человека. Центр проводил выставки, памятные вечера, конференции и публичные дискуссии», — сказано в пресс-релизе.