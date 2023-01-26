Сахаровский центр сообщил о выселении из всех помещений из-за закона об «иноагентах»

Департамент городского имущества Москвы 24 января известил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на все помещения. Об этом говорится в пресс-релизе центра.

Сахаровский центр лишится основного здания, выставочного зала и квартиры в доме на Земляном валу. Причина выселения — поправки к закону об «иностранных агентах». По новым правилам, «иноагенты» не должны получать государственной поддержки, а «все помещения Центра находились в безвозмездной аренде от города».

«Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы», — говорится в заявлении центра.

Помещения были переданы Центру в 1993 и 1996 годах. В квартире на улице Земляной вал хранится архив Сахарова.