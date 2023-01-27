Война, регресс, тюрьма человека

Сахаровский центр до недавнего времени оставался одним из последних пространств в Москве, где было возможно открытое обсуждение общественных проблем. Дебаты студентов, ярмарки в поддержку правозащитников и школа прав человека — всё это проводилось во флигеле усадьбы Усачёвых-Найдёновых на Земляном Валу. Дружественная московскому центру организация — The Andrei Sakharov Foundation — находится в Спрингфилде, США. Andrei Sakharov Foundation организовывала работу музейных и исследовательских центров имени Андрея Сахарова по всему миру. Буквально за одну неделю их работа в России стала невозможной. Cначала Генпрокуратура признала Sakharov Foundation нежелательной организацией, а затем Департамент городского имущества Москвы изъял помещения Сахаровского центра.

Иноагентское клеймо Сахаровский центр признали НКО-иноагентом в 2014 году — это вызвало трудности с финансированием и необходимостью сдавать отчеты Минюсту. Организация лишилась возможности претендовать на президентские гранты и выживала только за счет частных пожертвований. Однако центр продолжал работу: помимо сохранения основной экспозиции, проводились памятные вечера, конференции и публичные дискуссии. Именно в Сахаровском центре прощались с Сергеем Ковалёвым, Борисом Немцовым, Валерией Новодворской и Юрием Афанасьевым.

Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. Фото: Фонд Либеральная Миссия

— Мы были площадкой для общественных мероприятий, где обсуждались самые важные вопросы для общества, — рассказал Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. — Мы попали в реестр иностранных агентов именно за эти дискуссии. То, что на нашей площадке происходят вот такие свободные обсуждения, — это и есть наша политическая деятельность. Спокойно центр не жил никогда. Большой проблемой были постоянные провокации. Как писал «Дискурс», в 2016 году на фотовыставку о войне на юго-востоке Украины пришли «активисты из Донбасса» и попытались сорвать мероприятие. Они угрожали сотрудникам в личных сообщениях и социальных сетях центра. Провокаторы чаще всего были из националистической группы SERB и национально-освободительного движения.

В 2021 году как Сахаровский центр, так и The Andrei Sakharov Foundation проводили по всему миру мероприятия в честь столетия академика. Причем организациям в сохранении памяти правозащитника помогали и государственные учреждения.

— 100-летие отмечалось и в России, между прочим, — рассказал Алексей Семёнов, президент Andrei Sakharov Foundation. — Неофициально тоже, но было довольно много мероприятий на государственном уровне. В связи со 100-летием мы финансировали издания некоторых работ Сахарова и книг о нем в разных странах. В 2019 году Владимир Путин приказал создать оргкомитет по подготовке мероприятий, посвященных юбилею академика по всей стране. В день 100-летия Андрея Сахарова президент обратился к зрителям памятного концерта в Доме Музыки в Москве. В своем заявлении президент подчеркнул вклад академика в «обороноспособность и национальную безопасность страны». Других заслуг академика перед человечеством российский президент не упомянул.

Здание Сахаровского центра на Земляном Валу в Москве. Фото: Яндекс.Карты

«Нового общественного центра в России у нас не будет» Во время войны Сахаровский центр стал местом, где люди с антивоенной позицией могли встретить единомышленников. Сразу после вторжения в Украину на сайте организации вышло письмо с осуждением российской агрессии. После появления закона о фейках центр изменил формулировку, но продолжил последовательно выступать против войны. — В связи с этим репрессивным законодательством мы вынуждены были прекратить любые публичные мероприятия, потому что не говорить о войне было невозможно, — поделился Лукашевский. — Говорить о войне честно тоже стало невозможно. Поэтому после начала войны центр существовал как музей и архив. Мы продолжали просветительские проекты, но в основном онлайн, — рассказал он «Новой-Европа». Центр проводил Школу прав человека имени Елены Боннэр. После введения закона о фейках программа курса адаптировалась к репрессивным реалиям, и студенты изучали, как теперь выживать в условиях военной цензуры. Кроме того, работала и Школа общественного защитника имени Сергея Шарова-Делоне. В ее рамках желающие не только узнавали о своих правах, но и учились защищать других. The Andrei Sakharov Foundation и Cахаровский центр вели совместный ютуб-канал «О стране и мире». Однако 14 апреля 2022 года Сахаровский центр заявил, что больше никак не связан с каналом, поскольку не может открыто говорить из-за военной цензуры. Центр готовился к очередной волне проблем после вступления в силу нового закона о иноагентах 1 декабря 2022. Новацией закона стало лишение иноагентов любой государственной поддержки (в том числе и предоставления помещений в аренду). — Все эти месяцы после вторжения волонтеры помогали нам готовить наши коллекции и материалы к тому, чтобы их можно было эвакуировать, поскольку мы прогнозировали выселение, — рассказал Лукашевский. Предстоящее выселение закономерно стало не единственной проблемой центра, продолжающего работу в стране, погружающейся во мрак. 23 декабря на вечер писем политзаключенным, проходивший в центре, пришли активисты движения SERB и вызвали полицию. Организаторов мероприятия отвезли в ОВД для дачи объяснений, позже отпустили.

На следующий день, 24 декабря, Таганский суд Москвы назначил Сахаровскому центру 10 штрафов по 500 тысяч рублей якобы из-за отсутствия «иноагентской» маркировки на десятке видео на ютуб-канале организации.

Это максимально возможный штраф по каждому протоколу — в общей сумме на 5 миллионов рублей. По словам президента The Andrei Sakharov Foundation Алексея Семёнова, штрафы были из-за недостаточно большой плашки и других бюрократических неточностей. — Задача Сахаровского центра — говорить о самых важных проблемах, — поделился Лукашевский. — А самая важная проблема сегодня — безусловно, война и политические репрессии, которые с ней связаны. Но говорить об этом невозможно без угрозы для людей, которые находятся в России. Поэтому, конечно, никакого нового общественного центра в России у нас не будет. Все проекты, которые могут продолжаться без помещения, будут продолжаться, и мы не питаем иллюзий по поводу того, сколько времени еще сможет просуществовать сама по себе организация как юридическое лицо. Но, как и в случае «Мемориала», мы — сообщество людей, для которых дорого наследие Сахарова. Для нас это не только документы — это и его позиция, его принципы.

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