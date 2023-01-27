RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 27 января. Коротко 06:00, 27 января 2023 Новая газета Европа Идет уже 338-й день войны России в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что танки Украине готовы передать уже 12 стран. Он также заявил, что самая сложная с энергоснабжением после массированных ракетных обстрелов со стороны России сложилась в шести регионах страны — в Одесской, Винницкой, Львовской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Япония с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Страна также ввела персональные санкции в отношении 22 физлиц, в том числе вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова, замглавы Минобороны Михаила Мизинцева, министра юстиции Константина Чуйченко, уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, главы ЦИК Эллы Памфиловой. В «Росэнергоатоме» назвали «провокацией» заявление МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС. «С одной стороны, они хотят показать, что занимаются чем-то полезным, с другой — опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности», — считает советник генерального директора концерна Ренат Карчаа. В Симферополе арестовали больше 20 крымских татар, которые пришли на заседание по делу «Хизб ут‑Тахрир». Кроме того, арест назначен двум корреспондентам «Крымской солидарности». Все проведут под стражей от 10 до 16 суток. В Москве задержали начальника центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева. Его подозревают во взяточничестве и хищении с господрядов. Израиль сбил две ракеты, выпущенные из сектора Газа в направлении Ашкелона. «Исламский джихад» и ХАМАС заявляли ранее, что в связи с гибелью девяти палестинцев в ходе перестрелки во время операции в Дженине будет нанесен ответный удар. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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