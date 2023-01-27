Япония расширила санкции против России. С 3 февраля запрещен экспорт вакцин, медоборудования и роботов

Власти Японии расширили санкции против России, говорится на сайте министерства экономики, торговли и промышленности.

С 3 февраля Япония вводит запрет на ввоз в РФ вакцин, медицинского оборудования, радиоактивных материалов, роботов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также различных химических веществ, включая слезоточивый газ, порошка для снятия отпечатков пальцев.

Кроме того, в список входят различные компоненты и вещества, использующиеся в наборах для тестирования продуктов питания. Также в него включены медицинские смеси, содержащие вещества или сырье для химических препаратов военного назначения.

Персональные санкции расширены в отношении 22 физлиц, в том числе вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова, замглавы Минобороны Михаила Мизинцева, министра юстиции Константина Чуйченко, уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Чтобы внести свой вклад в <…> международные усилия по обеспечению мира, <…> кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц России», — говорится в сообщении ведомства.

Отдельно правительство Японии ведет санкционный список лиц из Крыма, самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. В него добавлены «зампред правительства» Херсонской области Владимир Беспалов, «вице-премьер правительства» «ДНР» Евгений Солнцев, «глава» «военно-гражданской администрации» Каховки Павел Филипчук, «замглавы» «военно-гражданской администрации» Запорожской области Андрей Трофимов и еще 10 человек. В этом списке числятся 295 человек.