В Мюнхене гражданина Германии задержали по подозрению в связях с российскими спецслужбами

В аэропорту Мюнхена задержали гражданина Германии Артура Е. по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщается на сайте германской прокуратуры.

Задержание провели в среду, 22 января. Мужчина прибыл в Германию из США.

По данным следствия, мужчина знаком с Карстеном Л., арестованным в декабре прошлого года. Картсен Л., работавший в Федеральной разведывательной службе Германии (BND), предположительно, передал Артуру Е. секретные сведения. Последний, в свою очередь, привез документы в Россию и направил сотрудникам местной разведки.

В расследовании участвовали Федеральная разведывательная служба при поддержке Федерального бюро расследований США.