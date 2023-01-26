В Мюнхене гражданина Германии задержали по подозрению в связях с российскими спецслужбами

В аэропорту Мюнхена задержали гражданина Германии Артура Е. по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщается на сайте германской прокуратуры.
Задержание провели в среду, 22 января. Мужчина прибыл в Германию из США.
По данным следствия, мужчина знаком с Карстеном Л., арестованным в декабре прошлого года. Картсен Л., работавший в Федеральной разведывательной службе Германии (BND), предположительно, передал Артуру Е. секретные сведения. Последний, в свою очередь, привез документы в Россию и направил сотрудникам местной разведки.
В расследовании участвовали Федеральная разведывательная служба при поддержке Федерального бюро расследований США.
По словам президента BND Бруно Каля, сотрудники разведывательной службы узнали о вероятной госизмене в ходе разведывательной работы. Подозрения подтвердились после проведения внутренних расследований.
Der Spiegel отмечал, что в Германии неоднократно разоблачали шпионов из России. В ноябре суд в Дюссельдорфе приговорил подполковника запаса к одному году и девяти месяцам условного срока за передачу российской военной разведке информации о резервистах в Германии.