Economist: спасавшимся от мобилизации россиянам, приплывшим на Аляску на лодке, разрешили остаться в США

Двоих россиян Максима и Сергея, проплывших на лодке от Чукотки до Аляски в попытке скрыться от мобилизации, отпустили из иммиграционного изолятора американской полиции. Свою историю они рассказали журналу The Economist.

После трех месяцев под стражей мужчины вышли на свободу и вскоре смогут получить право законно работать в США.

По словам Максима и Сергея, жилье на Аляске им предоставил украинский священник из Такомы, он же внес за них залог.