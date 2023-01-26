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Economist: спасавшимся от мобилизации россиянам, приплывшим на Аляску на лодке, разрешили остаться в США

Двоих россиян Максима и Сергея, проплывших на лодке от Чукотки до Аляски в попытке скрыться от мобилизации, отпустили из иммиграционного изолятора американской полиции. Свою историю они рассказали журналу The Economist.

После трех месяцев под стражей мужчины вышли на свободу и вскоре смогут получить право законно работать в США.

По словам Максима и Сергея, жилье на Аляске им предоставил украинский священник из Такомы, он же внес за них залог.

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Как россияне уезжали от мобилизации

В начале октября на 4-метровой лодке мужчины проплыли более 400 км в Баренцевом море и высадились на американском острове Святого Лаврентия. Спустя два дня их задержала местная полиция.

В разговоре с местными жителями приплывшие на лодке мужчины объяснили, что «бегут от российской армии».

Агентство РИА Новости, в свою очередь, со ссылкой на источник писало, что мужчины не скрываются от мобилизации, а «бегут ответственности за определенные действия на территории РФ».

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