Британская разведка: Россия готовится отправить в Украину мобилизованных со старым оборудованием

Британская разведка сообщила в ежедневной сводке, что Россия завершила обучение 2-й гвардейской мотострелковой дивизии перед отправкой в Украину. Об этом говорится в твиттере ведомства.

По данным разведки, дивизия с осени 2022 года проходила обучение в Беларуси. Военных уже перебросили обратно в Россию, а потом, скорее всего, вновь отправят в Украину.

Отмечается, что 2-я гвардейская мотострелковая дивизия входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и понесла большие потери в начале войны.

«В настоящее время она состоит в основном из мобилизованных, эксплуатирующих старое оборудование, снятое с хранения. Ее боеспособность, скорее всего, будет ограниченной, несмотря на несколько недель обучения», — описывает разведка состояние дивизии.

Вероятно, другие российские подразделения также отправляют в Беларусь для аналогичной подготовки.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что в Крыму началась подготовка к новой волне мобилизации.

«До 29 января текущего года все государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля», — говорится в сводке.

В Генштабе утверждают, что в России с 1 февраля будут прекращены все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях, а все запланированные средства направят на поддержание войны.