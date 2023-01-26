Герасимов утопил войну

О новом командующем российской группировкой войск в Украине, начальнике генерального штаба МО РФ Валерии Герасимове, в армии говорят по-разному. Притом диаметрально по-разному. Одни считают его честным служакой, достигшим карьерных высот благодаря таланту и упорству. Другие называют первого заместителя министра обороны, члена Совбеза и героя России барыгой, который презирает подчиненных и принимает бездарные решения, загнавшие страну в военную ловушку. «Новая-Европа» собрала эти оценки и изучила факты, на которых они строятся.

Парень из рабочей семьи Рожденный в рабочей семье, Герасимов с детства мечтал об армии. Закончив с золотой медалью Суворовское, он поступил в Казанское высшее танковое командное училище, а потом и в Военную академию бронетанковых войск. В дальнейшем, уже поднявшись по многим ступеням карьерной лестницы, Герасимов обучался в Военной академии Генштаба, везде получая отличные оценки. Восхождение к вершинам армейской иерархии будущий генерал армии начал с должности командира взвода. За этим последовали назначения командиром роты, начальником штаба батальона и далее — до командующего мотострелковой дивизией в Прибалтийском военном округе, выводом которой в Московский военный округ Герасимов руководил в августе 1994 года. Пройдя еще несколько ответственных постов, в 1998 году он стал начальником штаба 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа, а затем в 2001 году возглавил эту армию. В тот момент подчиненные Герасимова принимали самое активное участие во второй чеченской кампании и являлись основной военной силой России на Кавказе. После нескольких новых повышений Герасимов в 2006 году оказался во главе всего Северо-Кавказского военного округа. Следующими вехами биографии для него стали руководство войсками Ленинградского, а затем и Московского военных округов, пока 23 декабря 2010 года указом президента РФ он не был поставлен на должность заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ, а с 26 апреля 2012-го — и командующего Центральным военным округом.

Валерий Герасимов во главе Парада победы 9 мая 2011 года. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

— Герасимова солдаты называли «Гера», — рассказывает бывший подчиненный звездного военачальника. — Исполнительный, старательный начштаба батальона был, потом — танкового полка. Его не любили многие сослуживцы за быстрый рост по службе. Герасимов — большой фанат истории Второй мировой. Всё время задавал вопросы о боевом опыте старшим офицерам, кто еще застал войну. Тогда такие еще в армии оставались, это середина 80-х. Полковники, генералы, советники. Вопросы были толковые. Умный парень старикам нравился, и его двигали дальше.

Герасимов, по словам нашего собеседника, не стеснялся осторожно критиковать советскую доктрину массированного удара: в СССР на случай войны с НАТО существовал план масштабного вторжения танковых армад,

которые, согласно плану, должны были захватить Европу до того, как США успеют отправить помощь. Герасимов же открыто говорил, что НАТО к такому повороту событий готово, а вот блицкриг с продвижением танковых колонн до Ла-Манша в советском исполнении невозможен из-за низкого уровня дисциплины и подготовки личного состава. До Вермахта советская армия, очевидно, не дотягивала. — И еще Герасимов утверждал, что СССР полностью не подготовлен к ведению информационной войны, — вспоминает наш собеседник. — Эту мысль он, видимо, пронес с собой до наших дней. Потому что потом он ее повторял в своих выступлениях накануне «крымской весны». В 2012 году Сергей Шойгу, возглавивший после скандального ухода Анатолия Сердюкова Министерство обороны, представил Путину кандидатуру Валерия Герасимова на должность начальника Генштаба. 9 ноября 2012 года президент утвердил это назначение. Спустя несколько дней Герасимов также стал членом Совета Безопасности РФ.

Валерий Герасимов. Фото: EPA-EFE/SERGEI CHIRIKOV

Валерий Герасимов руководил технической организацией и непосредственной военной операцией по аннексии Крыма и Донбасса, а также вводом войск в Сирию. Именно он отдавал приказы конкретным задействованным подразделениям, выполняя указания высшего руководства. В мае 2016 года закрытым указом президента генерал был награжден званием Героя России. Военачальник включен в санкционные списки ЕС и Канады.

Экспертная группа Bellingcat называла Герасимова в числе причастных к операции по доставке в зону боевых действий ЗРК «Бук», сбившего 17 июля 2014 года в небе над Донбассом малайзийский «Боинг»,

выполнявший рейс МН17. В списке подозреваемых имя генерала стояло рядом с фамилией министра обороны Шойгу. Украина объявила генерала «главным идеологом войны на Донбассе». Киевский суд арестовал Герасимова заочно и объявил в розыск. При этом Герасимов нередко участвует в международных переговорах на самом высшем уровне. 11 января 2023 года Сергей Шойгу назначил генерала командующим объединенной группировкой войск в Украине, понизив его предшественника Сергея Суровикина до одного из заместителей. Двумя другими замами командующего объединенных сил стали генерал армии Олег Салюков и генерал-полковник Алексей Ким.

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Неуловимая доктрина В войсках говорят, что уже более десяти лет именно Валерий Герасимов реально руководит российской армией, тогда как ни дня не служивший в вооруженных силах Шойгу является лишь официальным главой Министерства обороны. При этом якобы Герасимов не только принимает все важнейшие решения в ведомстве, но и считается настоящим идеологом Министерства обороны России, создавшим целую военную доктрину. В этом, кстати, российским военным до недавнего времени вторили и многие западные специалисты, которые были убеждены, что Герасимов разработал и внедряет концепцию «войны нового поколения» — российского ответа на якобы инспирированные Западом «оранжевые революции» в арабских странах.

Понятно, что в открытом доступе найти и почитать эту доктрину невозможно, однако ее можно «пощупать», изучив хотя бы публичные ее упоминания. В 2013 году, примерно за год до аннексии Крыма, Валерий Герасимов выступал перед членами Академии военных наук РФ. Он повторял популярный в те годы тезис о том, что коллективный Запад развязывает гибридные войны, одной из мишеней которых является Россия. Немного позже начальник Генштаба опубликовал в газете «Военно-промышленный курьер» развернутую статью «Ценность науки в предвидении». Статья была посвящена именно этому вопросу. В ней рассказывалось о том, что оппоненты ведут против РФ агрессивную политику в виде цветных революций и других невоенных методов воздействия, и России необходимо разработать адекватные ответные меры.

График из статьи Валерия Герасимова. Источник

«В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись — идут не по привычному нам шаблону, — писал Герасимов. — Опыт военных конфликтов, в том числе связанных с так называемыми цветными революциями в Северной Африке и на Ближнем Востоке, подтверждает, что вполне благополучное государство за считанные месяцы и даже дни может превратиться в арену ожесточенной вооруженной борьбы, стать жертвой иностранной интервенции, погрузиться в пучину хаоса, гуманитарной катастрофы и гражданской войны». Далее генерал вспоминал «арабскую весну», утверждая, что правила войны XXI веке существенно изменились. «Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия.

Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер,

реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Всё это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций. К открытому применению силы зачастую под видом миротворческой деятельности и кризисного урегулирования переходят только на каком-то этапе, в основном для достижения окончательного успеха в конфликте». Герасимов писал, что «фронтальные столкновения крупных группировок войск на стратегическом и оперативном уровне постепенно уходят в прошлое. Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину территории… Применение высокоточного оружия приобретает массовый характер. В военное дело активно внедряются вооружение на новых физических принципах и роботизированные системы». В своей статье генерал армии утверждал, что современная война предполагает лишь точечное использование сил специальных операций и ставку на внутреннюю оппозицию, на создание постоянно действующего внутреннего фронта на всей территории противника, а также информационное воздействие, формы и способы которого постоянно совершенствуются.

Западные эксперты заметили статью Герасимова, начали обсуждать вероятную подготовку России к подобной «гибридной войне»,

когда вместо громоздких соединений вооруженных сил ставка будет сделана на коллаборантов и предателей из числа местных элит, действующих при поддержке небольших групп профессионального спецназа на фоне массированной пропаганды среди местного населения. А через год случился Крым.

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Всё пошло не по плану — Герасимов производит странное впечатление. Он не простой военачальник, а настоящий идеолог чекистско-олигархической путинской власти, — говорит глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко. — Именно он как командующий Генштаба обосновывал участие в боевых действиях отрядов добровольцев, а также скрытое применение вооруженных сил под видом таких добровольцев. Именно это мы видели в Крыму и Донбассе [в 2014 году]. «Доктрину Герасимова» можно назвать российским ответом на вымышленную угрозу со стороны Запада, на собственную боязнь «оранжевой революции», инспирированной США, фондом Сороса и так далее. Но российское руководство до того само себя запугало, что всё скатилось к открытому конфликту, к войне по типу конфликтов середины ХХ века с тысячами трупов и стертыми с лица земли городами. Сергей Кривенко подчеркивает: единственная реальная операция, проведенная в соответствии с герасимовской концепцией, — это захват «вежливыми человечками» Крыма. Однако этот успех был неверно интерпретирован в России, где все, включая Кремль, поверили, что теперь и вся российская армия способна проводить подобные операции. Вот только в Крыму действовали немногочисленные хорошо подготовленные подразделения, и экстраполировать их характеристики на всю армию не стоило — теперь это уже понятно всем.

Марк Галеотти. Фото: Bookmate

И вот уже и западные специалисты засомневались, не был ли поспешным вывод о том, что Россия реально готова к применению изложенных в концепции Герасимова методов войны. Что это, грубо говоря, не фантазия на военную тему. Так, политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти в колонке для Foreign Policy рассказал, что он сам изобрел термин «доктрина Герасимова» — для привлечения внимания к опубликованному в его блоге переводу статьи российского генерала. «Данной доктрины не существует, — заявил Галеотти. — И чем больше мы убеждаем себя в ее существовании, тем дольше не понимаем, как реагировать на реальные проблемы, которые подкидывает нам Россия». По словам Галеотти,

аннексия Крыма и война на Донбассе создали иллюзию того, что Россия на деле применяет описанные в герасимовской концепции методы. В обоих случаях в событиях участвовали «русские бандиты,

авантюристы и спецназовцы. Всё это было приправлено зловещей российской пропагандой, и Запад уверился, что доктрина Герасимова действительно существует». Но именно поэтому, полагает исследователь, деятельность Кремля опасна: она не имеет четкой программы. «У Москвы есть масштабная политическая задача — отвлечь, разделить и деморализовать [противника], но в остальном, — объясняет политолог, — действия РФ не укладываются в единую концепцию, иногда они даже противоречат друг другу». — Военная доктрина Герасимова, насколько я понимаю, не затрагивает вопросы управления войсками, — рассказывает политолог Станислав Белковский. — Она должна была применяться в рамках блицкрига. Это попытка избежать крупных боестолкновений. Ведь, согласно данной концепции, большие соединения регулярных войск не нужны. За них всё должны сделать местные перешедшие на твою сторону войска противника, ЧВК, террористические организации и прочие силы, позволяющие превентивно захватить власть в государстве. В такой ситуации армия осуществляет их поддержку. Украину рассчитывали взять целиком так же, как это в 2014 году получилось с Крымом. Но, как мы знаем, блицкриг провалился, и теперь России приходится воевать по старинке.

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Поскольку Россия, по мнению Белковского, в принципе не готовилась к длительному противостоянию и рассчитывала быстро сломить очаги сопротивления, реальное состояние армии и степень ее деградации даже если и были известны Герасимову, то не получили должной критической оценки, не были даже доложены Путину. В России никто из руководителей никогда не признает своих ошибок. Однако это не означает, что подчиненные их не видят. — Герасимов выдумал эту «военную доктрину», которая, по факту, не основана на предыдущем опыте военной науки не только в РФ, но и в западном мире, — рассуждает бывший офицер Генштаба МО РФ. — Эти его труды больше похожи на идеи «красной ртути» или «кремлевской таблетки». Всё красиво — только воплотить в реальность нельзя. Когда он впервые в военном плане попытался свою систему применить в Сирии, то тут же столкнулся с проблемой контроля захваченной территории. Даже с учетом слабо подготовленного, плохо вооруженного противника это проблема. Ту же Пальмиру в итоге пришлось штурмовать дважды. А уж на Украине затея с «трехдневной войной» была изначально обречена. Малочисленное наступление на более подготовленные и хорошо вооруженные формирования противника в условиях отсутствия обеспечения тыла, оторванность малых передовых подразделений, отсутствие внятной идеологической составляющей операции и куча взаимоисключающих задач — всё это привело к глобальному слому в решении вопроса.

Эксперты сходятся в мнении, что, осознав неработоспособность доктрины, Герасимов отложил ее в сторону и начал действовать по учебникам военного дела середины ХХ века. В итоге Россия крепко увязла в кровавом и всё более дорогостоящем украинском конфликте. Источник «Новой-Европа» вспоминает, к примеру, штурм аэропорта Гостомель. К захваченному в первый же день объекту быстро подошла тяжелая техника, однако тыловые части не спешили. Для усиления плацдарма не хватило частей ВДВ. — Артиллерии до 30 марта было запрещено стрелять по Киеву, а спецназу — устранять военные цели в украинской столице, — вспоминает бывший офицер ГШ МО. — Захват Киева малыми силами, как это было, например, с дворцом Амина в Афганистане, стал невозможен. ВДВ после Гостомеля и мотострелки после множества «перегруппировок» Герасимова тупо ненавидят. Да он и сам любит начальство — но презирает подчиненных. Притом вполне открыто это показывает. Тот же генерал-недоармагеддон Сергей Суровикин так и не смог наладить систему военных взаимодействий с тыловым звеном, которое, по факту, саботировало при нем обслуживание всей армейской машины. Продовольствие подвозили за два километра от позиций, так что надо было снимать подразделения по два раза в день, чтобы его доставить. Не хватало не только обмундирования, но даже ломов, кирок, не то что буржуек или генераторов.

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