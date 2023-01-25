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УЕФА перенес матч за Суперкубок из Казани в Афины

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Игра пройдет в столице Греции 16 августа.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях из-за вторжения России в Украину.

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали в конце декабря, что в мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Речь идет только о турнирах среди юношей и девушек до 16 лет. Санкции против основной сборной и клубов пока останутся без изменений, пояснили источники «РБК Спорт».

Осенью сборную России по футболу не допустили до отбора на чемпионат Европы-2024, который пройдет в Германии.

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